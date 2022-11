Senátní hospodářský výbor podpořil odvody z příjmů za prodej elektřiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech svých přítomných členů doporučil Senátu schválit novelu energetického zákona, která zavádí povinnost výrobců elektřiny odvádět státu odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Zavádí tím horní hranici ceny elektřiny u výrobců odstupňovanou podle jejích zdrojů. Vláda plánuje, že na odvodech vybere asi 80 miliard korun. Senát má předlohu schvalovat ve čtvrtek odpoledne.

Odvod se podle ministerstva průmyslu bude vztahovat už na elektřinu vyrobenou od letošního 1. prosince do konce příštího roku. Bude tvořit 90 procent z rozdílu mezi prodejní cenou a zákonem stanovenou cenou za megawatthodinu. Maximální ceny u výrobců elektřiny se budou lišit podle zdroje a měly by zaručit i přiměřený zisk. Správu odvodu bude mít na starosti Energetický regulační úřad a podle vyjádření ministerstva financí na úterním jednání rozpočtového výboru by mu s tím měla pomáhat finanční správa.

Odvod souvisí s daní z neočekávaných zisků, kterou má Senát schvalovat rovněž ve čtvrtek. Tato daň dopadne na energetické i těžařské firmy a banky. Senátní hospodářský výbor dnes těsnou většinou hlasů doporučil Senátu schválit vládní daňový balíček, který kromě jiného takzvanou windfall tax zavádí.

Vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok uvedla, že oba dva nástroje by měly do státního rozpočtu společně přinést 100 miliard korun. Z toho u daně z neočekávaných zisků předpokládala původně příjem 85 miliard a zbytek měly být odvody z elektřiny.

V důvodové zprávě k návrhu na zavedení odvodů však snížila odhad příjmů z daně. Podle vlády může klesnout až na 45 miliard korun. Pokud by na odvodech stát vybral 80 miliard Kč, pak by mohl celkový výnos představovat 125 miliard korun.

