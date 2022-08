Senátní výbor požádal vládu o pomoc dobrovolným hasičům kvůli požáru v parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda by měla v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko uhradit náklady, které vznikly sboru dobrovolných hasičů, a zároveň dostatečně zajistit jejich investiční a provozní potřeby. Zároveň by měla vyčlenit finance na obnovu požárem poškozené veřejné turistické infrastruktury a zajistit alespoň základní pomoc ke zmírnění dopadů požáru pro region Českého Švýcarska. Kabinet k tomu tento týden vyzval senátní výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Vláda by se měla podle výboru zasadit o důsledné vyhodnocení příčin požáru, jeho šíření a průběhu zásahu v Národním parku České Švýcarsko. Zároveň by měla vyčíslit všechny náklady spojené s hašením a dobrovolným hasičům je refundovat.

Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července, dohašen byl tento pátek. Požár v parku nakonec zasáhl rozlohu až 1200 hektarů, oheň spálil zhruba 1060 hektarů lesa. Během zásahu se u požáru vystřídalo 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Na pomoc se vydaly speciální hasicí letouny z Itálie a ze Švédska, vrtulníky vyslalo Polsko, Slovensko a Německo. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka zásah hasičů bude zřejmě stát stovky milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo omezení vstupu do národního parku do konce srpna. Škody způsobené úbytkem turistů místní podnikatelé už částečně vyčíslili asi na 150 milionů korun.

Po ministerstvu životního prostředí výbor žádá mimo jiné to, aby přehodnotilo připravovanou metodiku řízeného vypalování v chráněných územích a předložilo ji k připomínkování odborníkům na požární bezpečnost a členům Parlamentu. Ministerstvo by mělo také předložit soupis výzkumných a obdobných činností a úkolů v jednotlivých národních parcích ČR za posledních deset let včetně základních informací o výsledcích a nákladech.

