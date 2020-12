Senátor Sulovský (Ostravak) podpořil výzvu k rezignaci Brabce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Starostové a nezávislí vyzvali ministra Brabce k rezignaci v úterý ve Sněmovně.

Senátor Leopold Sulovský (Ostravak) podpořil výzvu klubu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) kvůli otravě řeky Bečvy. Sulovský o tom informoval ve stanovisku zaslaném ČTK. Ministr Brabec už dříve uvedl, že k rezignaci nevidí důvod.

"Není přece možné, aby opakovaně docházelo k vypouštění jedovatých látek do řeky Bečvy, kvůli čemuž zde došlo k obrovské ekologické katastrofě a zodpovědné orgány včetně ministerstva životního prostředí od toho dávali ruce pryč," míní Sulovský.

Tento týden počtvrté za několik měsíců unikly do Bečvy neznámé látky. Nejzávažnější byl únik kyanidu 20. září, jehož viník není znám ani po více než dvou měsících. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

"Tato katastrofa nesmí být zametena pod stůl a nesmí se již nikdy opakovat," uvedl Sulovský.

Starostové a nezávislí vyzvali ministra Brabce k rezignaci v úterý ve Sněmovně. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka Brabec v případu buď selhal, nebo kryje soukromou firmu. Nechová se však podle něj jako ministr životního prostředí. Ministr Brabec na výzvu STAN v úterý reagoval tak, že k rezignaci nevidí důvod. Existoval by podle něj pouze v případě, že by selhal on nebo jeho resort. "To tam opravdu nevidím," řekl.

Deník Referendum v pondělí napsal, že v den otravy Bečvy 20. září unikly ve valašskomeziříčské chemičce Deza chemikálie. Deza patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka označil únik za provozní událost, která z podstaty nemohla být příčinou otravy.

Chemička už po zářijové otravě řeky popřela, že znečištění šlo od ní. Mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová poté ČTK řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili Dezu jako možného původce havárie.

