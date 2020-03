Sev.en Energy chce zmodernizovat Počerady pro provoz po roce 2028

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commonst Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy mají začít platit další zpřísňující limity Evropské komise. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy mají začít platit další zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce firma investovat miliardy korun. Novinářům to včera řekli zástupci firmy.

"Chceme, aby to byla jedna z nejmodernějších elektráren v Čechách," uvedla mluvčí firmy Gabriela Sáričková Benešová. Novým majitelem elektrárny bude Sev.en Energy nejpozději od začátku roku 2024. Dosavadní majitel - ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové, vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

"Investice do Počerad bude cílit na jejich delší provozování než za horizont roku 2028. Pokud elektrárnu přebereme od ledna 2024, tak by investice neměla smysl, pokud bychom to chtěli v roce 2028 vypnout. Samozřejmě budeme vždy cílit na to, abychom stanovené limity splnili," řekla včera mluvčí.

Generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas uvedl, že modernizace a ekologizace elektrárny pomůže Česku v zajištění elektřiny pro spotřebu překlenout období, dokud nebude postaven nový blok v Dukovanech a víc se nerozšíří obnovitelné zdroje energie.

Výši investice do modernizace Počerad neuvedl. Řekl jen, že do modernizace čtyř bloků hnědouhelné elektrárny Chvaletice, kterou Tykačova firma koupila od ČEZ v roce 2013, bude stát asi sedm miliard korun. V Počeradech je v provozu bloků pět. "Můžeme opakovat, co se podařilo ve Chvaleticích," uvedl Pavlas. "Naším hlavním posláním je, aby se i v budoucnu čeští spotřebitelé mohli spolehnout na pravidelné dodávky energie za rozumnou cenu," dodal.

Lounští zastupitelé schválili koncem loňského roku unesení, kde vyjádřili nesouhlas se změnou majitele elektrárny, která leží zhruba 11 kilometrů od města. "Věřím, že pokud tady bude působit skupina Sev.en Enrgy, bude v regionu aktivní, tedy, že bude podporovat místní kulturní, společenské a sportovní akce," řekl starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny, TOP 09). "To, že tady elektrárna ještě nějakou dobu bude, beru jako realitu," dodal.

Jiří Koželouh z ekologického Hnutí Duha řekl, že provozování elektrárny kvůli čekání na nový jaderný zdroj či rozvoj obnovitelných zdrojů je naprostý nesmysl. "Počerady měly být podle plánů firmy ČEZ odstaveny do konce roku 2023. Elektrárna spálí deset tun uhlí za minutu - z toho téměř sedm tun proletí bez užitku komínem a chladicími věžemi kvůli nízké účinnosti zdroje a zbytek jde na vývoz. Celkově vyrábí Počerady přibližně třetinu elektřiny, kterou ČR ročně vyveze. Elektrárna by tedy mohla být odstavena hned," uvedl.

Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady jsou s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady s Prunéřovem a Tušimicemi jsou i největším českým zdrojem skleníkových plynů. Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.

Elektrárny a teplárny po Evropě nyní řeší, jak splní nová evropská pravidla nejlepší dostupné technologie (BAT), která začnou platit v půli příštího roku. Týkají emisí dusíku, tuhých znečišťujících látek, síry, oxidu uhelnatého nebo rtuti. Další aktualizace by se měla uskutečnit v roce 2028.

Do holdingu Sev.en Energy patří od předloňského roku Tykačovy firmy sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. Loni firma získala poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. V Česku loni skupina koupila od švýcarské společnost Alpiq tepelné elektrárny ve Zlíně a v Kladně.

Agentura Reuters v úterý zařadila Sev.en Energy mezi možné zájemce o českou část energetické skupiny innogy. Pavlas včera zájem nepřímo potvrdil. "Je to zajímavá příležitost," uvedl. Podle agentury Reuters patří mezi další zájemce Pražská energetika (PRE), Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, KKCG Karla Komárka a PPF Petra Kellnera.

reklama