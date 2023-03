Seznam Zprávy: Další Češi neuspěli ve sporu s automobilkou Volkswagen

Viktor Šedivý 10.3.2023 21:35

Co s tím pořád máte? Nelžete.



Software pouze zajistil, aby během testu vykazovalo (zcela reálně!) hodnoty požadované příslušným předpisem.

Co dělá auto v reálném provozu žádný zákon nenařizoval a nemohlo tedy jít o podvod.



Pokud si v bruseli vymyslí nesmyslné požadavky, dostávají nesmyslná řešení. To ale fakt není problém výrobců aut.

