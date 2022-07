Síkela: Postup EU v případě nedostatku ruského plynu nemusí být jen doporučením

Pavel Hanzl 20.7.2022 13:36 Reaguje na karel krasensky

Máte co jste chtěli. Mohli jste se vymastit na Ukrajince, hulákat "ani jednoho" a neposlat jim ani patronu.

Za to byste si vykoledovali stejný útok a masakr, protože Ukrajna by padla a Putin by šel dál do Evropy. Jak to pořád tvrdil.

