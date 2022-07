Síkela: Současné potíže mohou být pro trh EU impulzem ke změnám a inovacím

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Tématem neformálního setkání ministrů hospodářství v souvislosti s posílením odolnosti a konkurenceschopnosti EU bylo mimo jiné zajištění dostatku čipů jako klíčového produktu pro budoucnost a rozvoj evropských ekonomik.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetická krize či potíže s dodávkami materiálů a surovin mohou být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) impulzem pro evropský trh ke změnám a inovacím. Trh mohou posílit. Síkela to řekl na tiskové konferenci po setkání evropských ministrů hospodářství v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Účastníci jednání se dnes podle Síkely mimo jiné shodli na důležitosti čipů pro rozvoj evropských ekonomik, a tedy nutnosti zajištění jejich dostatečného množství.

Jednou z hlavních priorit českého předsednictví je podle Síkely posilování odolnosti trhu EU. "Platí to pro oblast energetické bezpečnosti, platí to pro vnitřní trh evropské unie a platí to také pro evropský průmysl," řekl. Dodal, že současné výzvy nebude lehké překonat.

Prvním cílem evropských ministrů hospodářství bylo jednotlivé výzvy pojmenovat, uvedl Síkela. Jde o ruskou agresi proti Ukrajině v souvislosti dodávkami energií, ale rovněž důležitých surovin. "Podobné důsledky má také nerovnoměrné postcovidové oživení světových ekonomik. To vede k nedostatku nejen některých surovin, ale také výrobků či personálu," řekl. V tomto kontextu nelze podle něj zapomínat na nebezpečí, které představuje klimatická změna. Síkela upozornil, že i na to musí Evropa reagovat.

Cílem EU je podle Síkely zajistit sbližování regionů a vyrovnání životní úrovně občanů napříč unií. K tomu je mimo jiné nutné zvyšování přidané hodnoty evropského průmyslu, řekl.

Tématem neformálního setkání ministrů hospodářství v souvislosti s posílením odolnosti a konkurenceschopnosti EU bylo mimo jiné zajištění dostatku čipů jako klíčového produktu pro budoucnost a rozvoj evropských ekonomik. "Diskutovali jsme například o tom, co by se stalo, kdyby byl jiný vojenský konflikt třeba někde v Asii a jaké důsledky by to mělo na obchod s čipy a dodávky do Evropy," uvedl. V této záležitosti by se měla Evropa snažit být soběstačná či chráněná, existují k tomu podle Síkely různé cesty.

reklama