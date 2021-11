Škoda Auto testuje v interní logistice v Mladé Boleslavi elektrické tahače

Jarda Bobr 29.11.2021 12:52

Hlavě lže samo sobě, to jestli je ušetří záleží na výrobcích a distributorech elektřiny.

Použití elektrické trakce vnitropodnikově dává smysl,zplodiny z dieslu v hale, nebo jen i v areálu nejsou nic moc.Pokud ten CO2 leží Skodovce tak na srdci, muže na všechny haly nandat FVE a špinavou elektřinu zvenčí nebrat.

Panely FVE muže zastřešit i svá odstavná parkoviště pro vyrobené nebo nedokončené vozy, to by dávalo smysl větší.

Odpovědět