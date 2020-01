Školy v Ústí nad Labem se zapojí do výzvy Přírodní zahrady

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pezibear / Pezibear / Pixabay Sedm základních a pět mateřských škol v Ústí nad Labem se může zapojit do výzvy Přírodní zahrady vyhlášené ministerstvem životního prostředí. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sedm základních a pět mateřských škol v Ústí nad Labem se může zapojit do výzvy Přírodní zahrady vyhlášené ministerstvem životního prostředí. Schválila to městská rada. Školy mají možnost upravit s pomocí státní podpory dětská hřiště nebo zahrady na školních pozemcích v přírodním stylu. Takto upravené prostory využijí pro výuku ve venkovním prostředí. Novinářům to minulý týden řekl náměstek primátora Michal Ševcovic (PRO Zdraví a Sport).

Státní fond životního prostředí podpoří jeden projekt částkou od 100.000 do 500.000 korun, výše podpory je 85 procent. Fond podporu vyplatí po zhotovení projektu. "Je to výhodné z toho důvodu, že 15 procent je spoluúčast města," řekl Ševcovic. Některé školy jsou podle něj schopné zaplatit celých 15 procent z vlastních prostředků.

Do výzvy se chce zapojit kupříkladu Základní škola Anežky České v Krásném Březně nebo Mateřská škola Rabasova na Doběticích. Školy mohou posílat žádosti do výzvy od 3. února do 31. Projekt musí realizovat nejpozději do 31. prosince 2022.

reklama