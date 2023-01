Skorkov na Havlíčkobrodsku chce využít zeminu z D1 na vytvoření odpočinkové zóny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skorkov na Havlíčkobrodsku chce využít zeminu, která tam byla uložená při opravách sousední dálnice D1, na vytvoření lesoparku a odpočinkové zóny. Podle zveřejněného záměru jde přibližně o 80 000 metrů krychlových materiálu uloženého na obecním pozemku, který by se jinak musel odvážet po silnici přes ves. Návrší se zelení by podle místních lidí také odclonilo výhled na dálnici. Obec teď nechala posoudit možné dopady záměru na životní prostředí. Oznámení bylo v informačním systému EIA zveřejněné v tomto týdnu.

Dálnice vede blízko Skorkova a z obce je vidět. "Což pro to vesnické prostředí není to nejlepší," řekl ČTK starosta Jaroslav Fejt. Podotkl, že kvůli kůrovcové kalamitě zmizely v okolí lesy, dřeviny se kácely i kvůli stavebním pracím na dálnici. Vytvořením lesoparku a odpočinkové zóny by podle starosty vznikl pěkný krajinný prvek.

Na uskutečnění záměru se obec s necelou stovkou obyvatel domlouvá se stavební firmou Skanska, která dokončila modernizaci dálničního úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. ČTK to potvrdil projektový manažer firmy Skanska Michal Vozdecký. "Jsme rádi, že se vhodné využití zeminy najde přímo v obci. Dopravu a rozprostření samozřejmě zajistíme na naše náklady, jednáme o tom s vedením obce," uvedl Vozdecký.

Blízko D1 u Skorkova je podle záměru uloženo přes 100.000 tun zeminy vytěžené při opravách D1. Starosta uvedl, že tam po stavbě zůstala už jen čistá zemina, která se stejně musí nějakým způsobem zpracovat. Úpravy by se měly týkat zhruba dvou hektarů pozemků, na nichž byl předtím trvalý travní porost.

Uložená zemina by měla být technikou modelovaná a zhutněná, vrchol bude tvořit návrší. Část rekultivované plochy pak bude zalesněná různými druhy dřevin, jinde bude tráva a remízky, vznikne mlatová cesta. Část svahu by podle záměru šlo v zimě využít k sáňkování.

Opravy dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu 2018. Zakázku dostalo sdružení české firmy Geosan Group, italské Toto Costruzioni Generali a kazašské SP Sine Midas Stroy. Stavba ale nabrala zpoždění a stát sdružení vypověděl smlouvu. D1 mezi 90. a 104. kilometrem nakonec zrekonstruovala Skanska. Práce tam skončily předloni.

reklama