Skotští rybáři kvůli nárůstu byrokracie omezují vývoz do EU

Když byla Británie součástí EU, nebyl problém dodat čerstvě vylovené langusty či hřebenatky už další den do obchodů ve Francii i jinde, to ale už teď nejde.

Mnoho skotských rybářů se kvůli nárůstu byrokracie po přechodném období po brexitu rozhodlo zastavit vývoz do zemí Evropské unie. Když byla Británie součástí EU, nebyl problém dodat čerstvě vylovené langusty či hřebenatky už další den do obchodů ve Francii i jinde, to ale už teď nejde. Část rybářů agentuře Reuters řekla, že jejich podnik tyto dodatečné požadavky možná neustojí.

Rybáři teď musejí nově předkládat například certifikáty o zdravotní nezávadnosti, celní prohlášení a další povolení. Kvůli tomu se doprava do místa určení v EU protahuje i o několik dnů, nehledě na dodatečné náklady s tím spojené.

Majitelé rybářských firem si tento týden otestovali, jak budou obchody po přechodném období fungovat v praxi. Do Francie a do Španělska proto odeslali menší zásilku. Zjistili ale, že trvalo pět hodin, než ve Skotsku dostali potvrzení o zdravotní nezávadnosti své produkce. Tento dokument je nezbytnou přílohou pro celnici.

Dodávky zboží, které byly dosud vyřízeny za jeden den, zabraly první pracovní týden po definitivním odchodu Británie z Evropské unie tři a více dnů. Tedy pokud se zboží vůbec dostalo přes hranici. Majitelé rybářských firem totiž někdy nedokázali říct, kde se jejich produkce zrovna nachází. Jejich odvětvová organizace jim sdělila, aby rybářské lodě přestaly lovit na vývoz.

"Naši zákazníci se odvracejí," řekl agentuře Reuters Santiago Buesa z organizace SB Fish. "My máme čerstvé produkty a zákazníci očekávají, že je i čerstvé dostanou. Takže teď nenakupují. Je to katastrofa."

Logistická organizace DFDS Scotland ve čtvrtek večer svým zákazníkům oznámila, že přijala mimořádné opatření a až do pondělí zastavuje vývoz. Do té doby chce odstranit problémy v nastavení programů, chyby při papírování a zbavit se i nahromaděných zásob. DFDS je největší logistickou organizací, kterou skotští rybáři využívají.

U břehů Skotska se ve velkém loví zejména langusty, hřebenatky, ústřice, humři a slávky. Odtud se rychle přepravují k nakládce na kamiony, které je odvezou k zákazníkům v západní Evropě, zejména ve Francii, Španělsku anebo v Belgii.

Británie vystoupila z Evropské unie po 47 letech loni na konci ledna. Do konce roku platilo přechodné období, kdy se Británie řídila ještě pravidly EU a byla součástí jednotného trhu.

