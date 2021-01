Skupina biologů volá po větší ochraně světových parazitů

Břetislav Machaček 13.1.2021 10:20

Ten trend se mi začíná líbit. Chránit parazity, preferovat predátory, lesy ponechat samovýsevu a bez výchovných zásahů zestárnout a potom zetlít.

Faunu ponechat samoregulaci a lidem umožnit migrovat za lepším životem.

Vše je bez práce a nebo na úkor práce někoho jiného. Co tak přestat taky

regulovat produkci CO2 a nechat to vývoji? Vidím v tom nový trend línosti zahalené do závoje přirozeného vývoje. To, že už to dávno přírodní není,

ale nikdo nedomýšlí. Už vidím vepřové plné svalovce, vajíček tasemnic a

populaci zamořenou roupy a škrkavkami. V zájmu jejich přežití musíme

přinést oběti i my a tak okamžitě přestat s ochranou chovů před těmi

cizopasníky a možná by bylo dobré jimi promořit i lidi( mimochodem

často citovaný pojem některých "epidemiologů") i za cenu ztráty stovek

tisíc životů. Vždyť to je přírodní, tak proč se tomu bránit !!!

