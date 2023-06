Skupina odborníků radí Evropské unii snížit emise až o 95 procent do roku 2040

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Skupina vědců a odborníků doporučuje Evropské komisi, aby do roku 2040 snížila emise skleníkových plynů až o 95 procent ve srovnání s úrovní z roku 1990, píše agentura Reuters. Dosažení takového cíle si podle skupiny 15 odborníků vyžádá rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů, nahrazení fosilních paliv takzvaným zeleným vodíkem či přechod energeticky nejnáročnějších průmyslových odvětví na elektrickou energii.

Unijní klimatický balík Fit for 55 má za cíl snížit emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent do roku 2030 a do roku 2050 učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě. V Bruselu se současnosti jedná o cíli na rok 2040.

Podle patnáctičlenné skupiny odborníků, kterou vede německý vědec Ottmar Edenhofer, by EU měla usilovat o snížení emisí do roku 2040 o 90 až 95 procent ve srovnání s úrovní z roku 1990. Redukce emisí a související politiky mají podle Edenhofera řadu pozitivních dopadů na kvalitu ovzduší, zdraví lidí, snížení závislosti na fosilních palivech či lepší využívání vodních zdrojů.

Cestou pro dosažení poklesu emisí je také podpora opatřením, které odstraňují skleníkové plyny, a především oxid uhličitý, z atmosféry. Hlavní důraz by však EU měla klást na redukci množství vypuštěných plynů.

Podle odborníků uvedený cíl na rok 2040 stále nepředstavuje "spravedlivý" příspěvek ke globální redukci emisí vzhledem k velkému množství vypuštěných skleníkových plynů v minulosti ze strany členských státu Evropské unie. Vědci tak EU vyzývají, aby finančně podpořila opatření na snížení emisí v chudších státech.

