Znečištění ovzduší je v Evropě stále příliš vysoké. Problémem je i hluk z dopravy a mikroplasty

Lidé a životní prostředí v EU nadále trpí nadměrným znečištěním, které je v mnoha oblastech ve městech i na venkově stále příliš vysoké. Takový je závěr nové zprávy Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Největším problémem je podle EEA hluk ve městech, mikroplasty nebo přibývající odpad.Přestože nastal pokrok, k dosažení cílů, které jsme si stanovili, jsou zapotřebí "mnohem důraznější opatření", stojí ve zprávě , kterou Evropská agentura pro životní prostředí vydala ve spolupráci s Evropskou komisí.

Podle tohoto dokumentu jsou města obzvláště postižena škodlivým hlukem z dopravy. Podíl lidí, kteří jsou chronicky obtěžováni hlukem z dopravy, by se měl do roku 2030 snížit o 30 procent, ale od roku 2017 se podařilo dosáhnout snížení pouze o dvě procenta.

Přestože se samotné ovzduší celkově stalo o něco čistším, "počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším je stále příliš vysoký", uvedla Komise. Problémem zůstávají také mikroplasty. Tyto umělé částice vznikají například při otěru pneumatik nebo se do životního prostředí dostávají prostřednictvím textilií či kosmetických výrobků. Podle zprávy se uvolňování mikroplastů do životního prostředí od roku 2016 zvýšilo přibližně o sedm až devět procent. Cílem je snížit tento podíl o 30 procent do roku 2030.

Navzdory snahám o oběhové hospodářství - například větší recyklaci a opětovné využití - se množství produkovaného odpadu nesnižuje, naopak objem odpadu v EU stále roste. Podle zprávy zůstává vysoký i dopad zemědělství na životní prostředí.

