Slavnosti mandloní do Hustopečí přilákaly tisíce návštěvníků

Foto | Hustopečská mandlárna / Hustopečská mandlárna / Wikimeda Commons

Tisíce lidí se včera vydaly na procházku do mandloňových sadů nad městem Hustopeče na Břeclavsku, aby se podívali na kvetoucí stromy, které jsou středoevropskou raritou. Podle organizátorů si odhadem také kolem 10 000 lidí zakoupilo vstupenku i na gastronomický festival ve městě. ČTK to za pořadatele Slavností mandloní řekla Jana Hrádková. Loni a předloni se akce kvůli covidovým opatřením neuskutečnila.

Slavnosti jsou letos poprvé třídenní, už v pátek otevřely své sklepy ve vinařských ulicích Na Hradbách a Vinařská místní vinaři. Hlavní část programu se ale koná dnes. Návštěvníci mohou na festivalu ochutnat například sladké i slané pokrmy z mandlí a mandlové pivo či limonádu. Ve vybraných restauracích mohou ochutnat i celé mandlové menu. Nechybí ani mandlové likéry.

"Lákadlem je ale samozřejmě vycházka do jedinečných mandloňových sadů, vzhledem ke krásnému počasí do nich přišlo opravdu hodně lidí," uvedla Hrádková. Mandloně vykvetly tento týden, Hrádková uvedla, že polovina sadu byla vykvetlá 22. března. "Krásně to vyšlo, lidé si tak právě nyní mohou užít mandloně v plném květu," uvedla Hrádková.

Nedělní program je podle plánu přímo v mandloňových sadech. Trasu stejně jako dnes olemují zastavení nabízející občerstvení i naučné úkoly, v cíli na návštěvníky budou čekat umělci z "art placu", kterým pódium nahradí prostor přímo mezi mandloněmi.

Historie pěstování mandloní v Hustopečích sahá do 17. století. První rozsáhlé výsadby započaly ale až po roce 1949. Bylo to zejména kvůli tomu, aby se mandle nedovážely z jiných států, jako jsou Španělsko, Itálie nebo Řecko. V době největšího rozmachu v sadech rostlo přes 50 000 mandloňových stromů.

Mandle z Hustopečí kdysi nacházely uplatnění při výrobě cukrovinek v čokoládovnách Zora Olomouc. Pěstování se ale přestalo počátkem 90. let kvůli levnějšímu dovozu vyplácet, a tak sady začaly pustnout, část zanikla. Sady postupně získalo město, které je omlazuje, místy rozšiřuje a postupně mění v turistickou atrakci. Nad Hustopečemi vznikla rozhledna, sady protíná mandloňová stezka s několika odpočinkovými místy.

