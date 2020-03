Sledovaná místa v NP Šumava loni navštívilo méně lidí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / commons.wikimedia.org Sledovaná místa v šumavském národním parku loni navštívilo 1,25 milionu lidí. / Ilustrační foto

Sledovaná místa v šumavském národním parku loni navštívilo 1,25 milionu lidí. Je to o sedm procent méně než v roce 2018. Mírně klesnul také počet lidí v návštěvnických centrech a informačních střediscích. Loni do nich dorazilo 485.000 turistů. Vyplývá to z informací, které zveřejnil šumavský národní park.

"To ale nutně nemusí znamenat, že by celková návštěvnost klesala. Celková návštěvnost Šumavy se stále pohybuje okolo dvou milionů. V naší statistice vidíme, že počty lidí v terénu od roku 2014, kdy byla návštěvnost méně než poloviční, stále rostly a v roce 2019 dosáhly na úroveň druhé nejvyšší návštěvnosti po roce 2018," uvedl ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Loni lidé nejvíce vyhledávali návštěvnické centrum v Srní na Klatovsku. Areál, kde lze pozorovat vlky, přilákal 140.000 lidí.

"Důležitou součástí naší nabídky je také environmentální výchova, kterou připravujeme pro širokou škálu dětí od mateřinek až po vysokoškoláky. Naši lektoři loni odučili 16.548 dětí v rámci jednodenních či pobytových výukových programů a dalších 5401 dětí na ostatních akcích středisek environmentální výchovy," uvedla vedoucí informačních středisek, návštěvnických center a středisek environmentální výchovy NP Šumava Martina Kučerová.

Objekty zřizované parkem využívali ve velké míře i lidé v lednu a únoru letošního roku. Ovlivnil to proměnlivý průběh zimy, kdy na Šumavě často nebyl dostatek sněhu. "Například letošní lednová a únorová návštěvnost jeleního výběhu a výběhu s rysy v Návštěvnickém centru Kvilda přesáhla hranici 8000 lidí," řekl mluvčí parku Jan Dvořák.

