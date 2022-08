Slonice Delhi z ústecké zoo dorazila po třicetihodinovém transportu na jih Francie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústecká samice slona indického byla úspěšně převezena do Francie. Dlouho plánovaný transport slonice Delhi z ústecké zoologické zahrady začal v úterý a trval nakonec 30 hodin. Nyní se seznamuje s obyvatelkou společného výběhu, informoval ČTK mluvčí ústecké zoo Vít Lukáš. Delhi žila v Ústí sama, což není z pohledu chovatelů správné. Slon je totiž stádové zvíře.

Transportní kontejner dopravila do ústecké zahrady přepravní firma specializovaná na převoz slonů. "Je speciálně upraven, je vyšší než ty běžné, má větrací otvory, ventilaci a samozřejmě několik uzavíratelných oken pro kontrolu a péči o slona během cesty," uvedl chovatel slonů Jan Javůrek. Pro transport bylo podle něj velmi důležité, aby byl tým sladěný. Plán se připravoval několik týdnů. Nástup do transportní bedny trval i díky předchozímu tréninku necelých 15 minut. Jeřáb pak vyzdvihl kontejner z výběhu na návěs a přepravce se okamžitě vydal do Francie.

Slonici kromě francouzského chovatele, kameramana, veterinářky a ředitelky ústecké zoo Ilony Pšenkové doprovázeli také všichni tři chovatelé z Ústí, aby Delhi v prvních dnech usnadnili adaptaci na nové prostředí. "Transportu předcházela dlouhá příprava včetně přivykání na přítomnost transportního kontejneru a seznamování se s francouzskými chovateli. Všichni včetně Delhi odvedli obrovský kus práce. Dva týdny před odjezdem Delhi byl v zoo kolega Tony Verhulst z francouzského chovatelského zařízení EHEES, který se snažil Delhi více poznat a získat si její důvěru, která je pro práci se slony velmi důležitá," uvedla zooložka Petra Padalíková.

Cesta dlouhá přes 1500 kilometrů byla podle Lukáše bez problémů. Během zastávek chovatelé a veterinářka slonici kontrolovali. Delhi ochotně přijímala pamlsky a při noční osmihodinové přestávce i krmivo. Pravidelně dostávala vodu. Do cíle dorazil tým ve středu po 16:00. Kvůli rostoucím teplotám bylo nezbytné ihned složit kontejner přistaveným jeřábem. Po prvotním zaváhání při výstupu z kontejneru se Delhi začala věnovat připravenému krmivu. Výběh bude sdílet se slonicí Gándí, ani jedna podle Lukáše nevykazovala stres, agresi ani nervozitu. Jelikož první reakce mezi slonicemi byly pozitivní, přistoupí chovatelé k bližšímu kontaktu obou přes bariéru ve venkovním výběhu. K přímému spojování dojde podle jejich reakcí.

Pavilon slonů v Zoo Ústí nad Labem nesplňuje podmínky moderního chovu slonů, proto bylo rozhodnuto o přesunu Delhi. Po úhynu slonice Kaly v roce 2019 zde byla jediným chovaným slonem, což je s ohledem na sociální způsob života slonů podle odborníků nepřijatelné.

Ústecká zoo se však chovu slonů nevzdává. Počítá s ním i v novém plánu rozvoje zoo, tzv. generelu. Nicméně je nutné rozšířit areál na rozlehlé louky Mariánského vrchu, kde se plánuje stavba pavilonu pro skupinu sloních samců. Stávající pavilon slonů s přilehlými výběhy se zoo chystá přebudovat na asijský dům, kde naleznou domov orangutani bornejští a další ohrožené druhy asijské fauny.

