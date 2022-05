Slováci by mohli poradit se zálohováním PET, ministři jednali ve Valticích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na Slovensku zálohování PET funguje od nového roku.

Jak zdárně zavést systém zálohování PET lahví v ČR by mohli českým odborníkům poradit jejich slovenští kolegové. I tohle téma bylo jedním z těch, kterými se odborníci zabývají na zasedání Česko-slovenské komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ve Valticích na Břeclavsku. Zkušenosti uvítáme, řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) před jednáním se slovenským protějškem Jánem Budajem. Na Slovensku zálohování PET funguje od nového roku.

Budaj uvedl, že jsou českému ministerstvu připravení pomoci v čemkoliv, v čem by mohli být užiteční. "Nabízíme i zkušenosti se zálohováním PET lahví. Přišli jsme sem i s odborníky, kteří mohou ukázat, že to skutečně zlepšilo situaci s odpady. Máme jezera, kde jsme byli ještě loni v tomto čase sbírat PET lahve, bylo to obrovské množství, dnes tam není ani jedna. A ti stejní sociálně nepřizpůsobiví občané, kteří je tam před rokem házeli, je dnes velmi usilovně sbírají," uvedl ministr. Doplnil, že zkušenosti slovenské strany se zálohováním PET jsou Česku k dispozici.

Slovensko zavedlo zálohování plastových lahví a plechovek s objemem od 0,1 do tří litrů od ledna. Kus se zálohuje 15 eurocenty (necelé čtyři koruny).

Podle Hubáčkové je to pro českou stranu nyní velmi aktuální téma. "Už jsme k tomu měli dva kulaté stoly, kde jsme se pokusili debatovat vzájemně mezi nápojářskými společnostmi, výrobci PET lahví, také hlavně se Svazem měst a obcí a se zástupci místních samospráv, kterých se zálohování týká, protože v naší legislativě jsou původcem odpadu obce. Velmi vítáme a těšíme se na zkušenosti ze slovenské strany," řekla ministryně.

Uvedla, že se nyní v Poslanecké sněmovně projednává zákon o jednorázových plastech a že se už v průběhu prvního a druhého čtení ozývaly návrhy na pozměnění zákona právě ve smyslu sběru, třídění a zálohování PET lahví. "Nebyla bych ráda, kdyby to patřilo do tohoto zákona, protože to patří do zákona o obalech a ten připravujeme na podzim," uvedla ministryně.

Hubáčková a Budaj se ve Valticích setkali na třetím zasedání Česko-slovenské komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí. Při příležitosti 30. výročí podpisu příslušbé dohody mezi Českou republikou a Slovenskem chtějí prodiskutovat možnosti spolupráce obou zemí na další období. Tématy budou například i nastávající české předsednictví EU, oběhové hospodářství, adaptace na klimatickou změnu, problematika sucha, národní parky nebo ochrana půdy.

