Slovensko na začátku ledna zavede zálohování plastových lahví a plechovek

Vladimír Hošek 27.12.2021 08:50

Myslím, že na Slovensku je to podobné, jako u nás a u nás platí.



Jak zaznamenám jakoukoliv zmínku o plastových vratných lahvích, tak se mi zvedne adrealin.

Proč, protože jde o systémovou zhůvěřilost a podvod na občanech a vynucený kšeft pro vybrané obchodníky pod patronací státu. A co je nejhorší, nic ekologicky pozitivního to nepřinese.

1. Provozní náklady tohoto systému se blíží současným nákladům na současný také sociálně inženýrský projekt třídění, tzn že zavedení zálohování zdvojnásobí celospolečenské přímé náklady a vytříděná hmota se zvýší o 5%.

2. Nákup výkupních automatů zdraží prodávané výrobky o nezanedbatelnou částku.

3. Zkušenosti hovoří, že celý systém je také financovaný z cca 10% nevýkupem, tzv, vratných PET lahví. To lze nazvat systémovou krádeží.

4. Systém dramaticky monopolizuje celý trh s výrobky uváděných v těchto „zálohovaných obalech“.

5. Podvodný argument o tom, že se sníží nepořádek na veřejném prostranství je jen „přání“ prosazovatelů tohoto nesmyslu. Je to provoplánové mediální zacílení na neznalou veřejnost!!

6. Je to vražení do ekonomiky další umělé, zbytečné práce a to i se zapojením veřejnosti, je to bezskropulozní zbytečné přinucení veřejnosti do zbytečné práce.



