Smrt stovek slonů v Botswaně mohly způsobit přírodní toxiny

Pravděpodobnou příčinou záhadného úhynu několika stovek slonů v Botswaně by mohly být podle předběžných testů toxiny přírodního původu, sdělil agentuře Reuters Cyril Taolo, ředitel oddělení pro divokou přírodu národních parků Botswany. Taolo také uvedl, že nyní se odborníci zaměří na možné environmentální příčiny, jako jsou toxiny produkované bakteriemi ve vodních plochách.

Mrtví sloni byli nalezeni v oblasti delty řeky Okavango na severozápadě Botswany. Úřady nejprve hovořily o 154 zvířatech, později se jejich počet zvýšil o dalších více než sto. Jejich těla byla netknutá, což svědčí o tom, že se nestala terčem pytláků, kteří slony loví kvůli klům.

Vzorky tkání mrtvých zvířat byly zaslány k rozboru do několika zemí včetně USA. Z analýz podle Taoly zatím vyplývá, že příčinou úhynu nejspíše nebyla infekční choroba: "Dostali jsme výsledky několika testů ze zahraničí včetně USA. Podle nich je velice nepravděpodobné, že by smrt zapříčinil infekční patogen," uvedl. Vyšetřování již dříve vyloučilo jako možný důvod smrti antrax, tedy sněť slezinnou, která v části Botswany občas postihuje divoká zvířata.

V Botswaně žije téměř třetina všech afrických sloních jedinců a stáda se tam stále zvětšují - zatímco na konci 90. let v zemi žilo 80 000 slonů, nyní je jich 130 000. Podle agentura Reuters se o tento příznivý trend zasloužila i dobrá správa rezervací.

