V Indonésii bylo spatřeno mládě vzácného nosorožce jávského

Nové mládě vzácného nosorožce jávského bylo spatřeno v indonéském národním parku. Narození mláděte nejvzácnějšího velkého savce světa zvyšuje naděje na záchranu tohoto kriticky ohroženého druhu, informovala agentura AFP.

Mládě, které je podle odhadů staré tři až pět měsíců, zachytila minulý měsíc jedna ze 126 kamerových pastí v Národním parku Ujung Kulon na ostrově Jáva. Mládě, jehož pohlaví se nedalo rozpoznat, šlo po boku své matky v parku, který zůstává posledním místem, kde ještě ve volné přírodě nosorožci jávští žijí.

A new Javan rhinoceros calf has been spotted at an Indonesian national park, giving hope for the conservation of one of the world's most endangered mammals https://t.co/b0sReH2npv