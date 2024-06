Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších by mohlo odtát do deseti dnů

Sněhové pole známé jako Mapa republiky na úbočí Studniční hory ve východních Krkonoších odtaje zřejmě v příštích deseti dnech, tedy zhruba o měsíc dříve než loni. Podle odhadů je tam stále až jeden metr sněhu, řekl ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Loni sněhové pole roztálo 8. července."Na Mapě republiky jsem byl ve čtvrtek (30. května), mocnost sněhové vrstvy odhaduji na metr a dobu odtátí na sedm až deset dnů v závislosti na počasí," uvedl Drahný.

Sněhové pole připomínající prvorepublikové Československo s Podkarpatskou Rusí odtává od východu na západ, až nakonec zůstávají "střední Čechy", v místě tzv. nivační deprese. "Rozlohu sněhového pole aktuálně odhaduji na polovinu tenisového kurtu," řekl ČTK Drahný.

Poslední měření mocnosti sněhové vrstvy provedené Správci KRNAP na Mapě republiky bylo 9. května a ukázalo výšku přes čtyři metry. Letošní naměřené maximum sněhu na Mapě republiky bylo z 19. března, a to osm metrů. Podle Drahného šlo o jedno z nejnižších maxim za poslední roky. Uplynulá zima byla plná výkyvů. Zatímco nástup zimy v prosinci byl nadějný, následné oblevy způsobily, že sníh začal odtávat výrazně dříve než v minulých letech, uvedl Drahný.

Podrobné měření v lokalitě dělají správci národního parku za pomoci moderních technologií od konce 90. let, poslední dobou dokonce s pomocí dronů. Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory.

Nejvíce sněhu tam Správa KRNAP zaznamenala v zimě 1999/2000, kdy tam bylo 15,7 metru sněhu. Naopak nejméně ho bylo na mapě naměřeno v sezoně 2013/2014, a to 5,4 metru. Tehdy roztál 10. června.

Mapa republiky v uplynulých letech

Zima Max. výška sněhu (m) Datum odtátí sněhu 1999/2000 15,7 1. dekáda srpna 2000/2001 6,1 3. dekáda června 2001/2002 13,4 2. dekáda srpna 2002/2003 7,6 3. dekáda června 2003/2004 data nejsou k dispozici data nejsou k dispozici 2004/2005 15,4 22. srpna 2005/2006 12,3 22. července 2006/2007 12,5 5. července 2007/2008 14,1 29. července 2008/2009 13,3 17. července 2009/2010 8,1 30. června 2010/2011 9,6 14. června 2011/2012 13 4. srpna 2012/2013 8,8 17. června 2013/2014 5,4 10. června 2014/2015 9,7 4. července 2015/2016 7,3 15. června 2016/2017 9,5 4. června 2017/2018 7,5 28. května 2018/2019 14,5 22. července 2019/2020 9,5 6. července 2020/2021 9,6 13. července 2021/2022 11,2 8. července 2022/2023 9,7 8. července 2023/2024 8,0 ?

Sněhové pole Mapa republiky se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů. Přestože je na jižním svahu, tak tam sníh v takovém rozsahu zůstává nejdéle v celém Česku. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického (větro-horopisného, pozn. red.) systému Bílého Labe, které na jižním svahu Studniční hory pravidelně ukládají obrovská množství sněhu. Sněhová vrstva pak dosahuje mnohametrové výšky. Mocnost sněhu tak nemusí odrážet charakter zimy z hlediska sněhové pokrývky v Krkonoších.

Mapa republiky leží v klidovém území, dříve první zóně národního parku, pěšky se k ní proto návštěvník hor nedostane. Dobře viditelné je ale od Chalupy na Rozcestí nebo z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor.

V Krkonoších bylo dnes deštivo. Meteorologové na neděli předpovídají pro oblast Krkonoš zpočátku oblačno až zataženo, občasný déšť. Přes den by mělo být oblačno s přeháňkami nebo i bouřkami. V neděli večer by mělo částečné oblačnosti a srážek ubývat. Nejnižší ranní teploty budou v Krkonoších mezi 13 až 10 stupni Celsia, nad 1000 metrů nad mořem do 11 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou mezi 15 až 18 stupni, nad 1000 výškových metrů 12 až 15 stupňů Celsia.

