Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sněmovna patrně odmítne razantnější prodloužení lhůty na přírodní obnovu lesa. Zemědělský výbor dal záporné stanovisko k pozměňovacímu návrhu Kláry Kocmanové (Piráti) a Ondřeje Matěje Havla (TOP 09), aby činila deset let. Podle vládní lesní novely budou mít vlastníci lesů na jejich obnovu pět let místo nynějších dvou. Stejně se výbor postavil i k dalším úpravám této dvojice poslanců. Patří k nim zachování povinnosti výsadby určitého podílů listnatých dřevin a jedlí i v soukromých lesích kvůli hrozbě monokultur smrků či borovic."Ačkoli současný systém požadavků na podíly melioračních a zpevňujících dřevin, tedy listnatých dřevin a jedle, je již zastaralý a je třeba ho podstatně reformovat, je nepřijatelné ho pro soukromé vlastníky bez náhrady zrušit," tvrdí Kocmanová s Havlem. V případě prodloužení lhůty pro přirozenou obnovu lesa na deset let poukazují na to, že takové lesy jsou odolnější než ty z vysazených předpěstovaných sazenic.

Kocmanová s Havlem ve výboru neuspěli ani s návrhem, který by ve vztahu ke státním lesům zdůraznil veřejně prospěšné funkce, jako je zadržení vody v krajině, ochrana půdy a stabilizace klimatu, na úkor hospodářské funkce. Sněmovna by podle stanoviska výboru měla odmítnout i jejich snahu o zpřísnění pravidel pro přibližování dřeva tak, aby v lesích nevznikaly vyjeté rýhy od lesní techniky. Záporné stanovisko dostaly rovněž Kocmanové úpravy k omezení používaní fréz a pluhů v přípravě pasek pro novou výsadbu a k širší ochraně lesů v chráněných krajinných oblastech.

Sněmovna pravděpodobně odmítne vymezení klimatické funkce lesů tak, aby se vztahovala jen na živé stromy, jak prosazuje občanský demokrat Václav Král. Podle stanoviska výboru by dolní komora měla naopak schválit pozměňovací návrh Petra Bendla (ODS), jehož cílem je zjednodušit a zrychlit povolování výstavby stožárů elektrického vedení na lesních pozemcích. Vládní předloha předpokládá takové zjednodušení jen pro tůně, poldry a menší přehrady s celkovou plochou do 1000 metrů čtverečních. Výbor dal kladné stanovisko rovněž k úpravě koaličních i opozičních poslanců v čele s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), podle kterého bude možné využít peníze ze státního podniku Lesy ČR jen na podporu plnění funkcí lesa, na nakládání s vodami a na pozemkové úpravy.

Dobu minimálního věku pro těžbu u běžného lesa novela snižuje z 80 let na 60 let, což podle ministerstva zemědělství umožní přeměnu lesa na les bohatší na druhy stromů. Vlastníci lesů budou mít podle novely méně povinností, zůstane ale omezení množství těžitelného dřeva.

reklama