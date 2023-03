Sněmovna schválila zákon o jednotném environmentálním stanovisku, nejvyšší stavební úřad nevznikne Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jeanette Dietl / Shutterstock Stavění domu Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). To bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Stavebník by měl na jednom místě získat veškerá potřebná razítka. Naopak plánovaný Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů nevzniknou, stavební úřady tak zůstanou dál při obcích. Vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby. Změny dnes schválila Sněmovna, mají přinést vyšší přehlednost, srozumitelnost a zrychlit povolování staveb. Nyní dostane zákon o JES a novelu stavebního zákona k projednání Senát. Poté je dostane k podpisu prezident. Jednotné environmentální stanovisko má podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Martin Kupky (ODS) zahrnout také stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA. Stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou. Nový ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) před poslanci řekl, že zákon o JES považuje za poměrně velký průlom spolu se stavebním zákonem v integraci, digitalizaci a zjednodušení stavebního řízení. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že ještě před několika týdny by předlohu nepodpořil, protože podle něho vytvářela další razítko. Po úpravách půjde o posun pro stavebníky, uvedl. Zákon označil za cestu dobrým směrem. V účinnost by měl nový zákon vstoupit k 1. lednu 2024. Pro zákon hlasovalo 160 přítomných poslanců, proti nehlasoval žádný z nich. Sněmovna na návrh dvou sněmovních výborů při schvalování související předlohy, která mění jiné dotčené zákony, rozšířila v zákoně o ochraně přírody a krajiny možnost účasti veřejnosti na povolovacích řízeních. Nově by se podle návrhu mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Návrh pirátské poslankyně Kláry Kocmanové, která chtěla rozšířit účast veřejnosti ještě víc, byl podle zpravodaje Jiřího Havránka (ODS) nehlasovatelný, protože Kocmanová ho předložila k jinému zákonu. Návrh Kocmanové měl navrátit v zákoně o ochraně přírody a krajiny účast spolků a sdružení do správních řízení. Týkalo by se to sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. "Přínosem jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou posuzování jednotlivých složek životního prostředí koordinovat, zatímco dnes posuzování často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů," uvedlo již dříve ministerstvo životního prostředí. Se vznikem státní stavební správy a přechodem stavebních úřadů pod stát počítá nový stavební zákon z roku 2021, který prosadila tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Zrychlit stavební řízení měl hlavně díky dodržování lhůt. Tehdejším opozičním stranám, které nyní tvoří vládní koalici, se ale vznik nového státního úřadu nelíbil a rozhodly se ho zrušit. Novela zachovává 694 nynějších stavebních úřadů v obcích s možností tento počet snížit podle stavební aktivity. Na některých pozměňovacích návrzích se koalice dohodla s opozicí, řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Strany bývalé opozice tvrdily v minulém volebním období, že plánovaná změna ochromí stavební řízení. Bývalá vláda naopak vyzdvihovala například zastupitelnost úředníků a důraz na dodržování lhůt. Nemělo se tak stát třeba, že by úřad kvůli onemocnění jednoho úředníka nefungoval. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) ale dnes zopakovala, že toto riziko na malých stavebních úřadech potrvá. Bartoš ocenil shodu mezi koalicí a opozicí, jde podle něho o výbornou zprávu pro stavebnictví. Ministerstvo podle něho bude prosazovat také změny legislativy, která se týká územního plánování. Na řadě pozměňovacích návrhů spolupracovala koalice s opozicí. "Podporujeme tuto novelu a jsme rádi, že došlo ke kompromisnímu řešení,“ řekla za klub opozičního hnutí SPD Marie Pošarová. Pro novelu stavebního zákona hlasovalo 161 poslanců ze všech sněmovních stran, tedy i z opozice. Proti nehlasoval žádný poslanec. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

