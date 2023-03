Arnika: Občané budou při povolování staveb chránit jen stromy a chráněné druhy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Poslanci dnes, v pátek 24. března, schválili ve třetím čtení novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů. Hlasovali i o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Dva z nich se zásadně týkaly práv všech občanů, resp. jejich práva vyjádřit se v procesu povolování staveb v případě, že mají dopady na přírodu a krajinu.Poslanci dali přednost pozměňovacímu návrhu, který veřejnosti umožní vznášet námitky v případě, že je plánováno kácení stromů či výjimka z chráněných druhů. Druhý pozměňovací návrh, který by umožnil veřejnosti podávat námitky ve prospěch ochrany přírody a krajiny při povolování staveb v plném rozsahu, označili poslanci, kvůli formální chybě, za nehlasovatelný. Balíček zákonů nyní čeká projednání v Senátu.

“Bohužel se při načtení stala formální chyba a pozměňovací návrh, který by vrátil práva veřejnosti, tak nemohl být vůbec hlasován. Poslanci ale mohli vrátit zákon do druhého čtení a příslušný pozměňovací návrh načíst znovu správně. Schvalování zákona by se tak zdrželo o pár týdnů. Poslanci ale nevyslyšeli apel 150 spolků a tisíců aktivních občanů, kteří jim kvůli tomu psali. Svým přístupem ukázali, že nepovažují občanskou společnost v ochraně životního prostředí za partnera, ” komentuje průběh schvalování Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Návrh, připravený skupinou poslanců ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, který umožní veřejnosti vyjádřit se v případě kácení stromů či výjimek z chráněných druhů, podpořili poslanci všech poslaneckých klubů jednohlasně, proti nebyl nikdo. Podle názoru ekologických organizací je to ale nedostatečná úprava, která veřejnosti bere možnost vyjádřit se v případech, kdy dochází k zástavbě louky, ničení potoka, rybníku, mokřadu či jiným zásahům do krajiny.

“Veřejnost má mít právo vyjádřit se k záměrům, které ovlivňují životní prostředí zejména proto, že podle Listiny základních práv má každý z nás právo na příznivé životní prostředí. Ale důvodů pro zapojení veřejnosti je více. Patří sem detailní místní znalost, kterou často stavebník ani úřad nemohou mít, větší transparentnost rozhodování úřadu a s tím spojená prevence korupce,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance k obnově práva veřejnosti chránit životní prostředí při povolování staveb již v polovině prosince. K výzvě, kterou poslanci obdrželi, se během tří měsíců připojilo 150 spolků a tisíce jednotlivců. Výzva mj. upozornila na to, že vyloučení spolků z řízení povolování staveb nezrychlilo, což byl hlavní argument pro jejich vyloučení z povolovacích procesů na přelomu let 2017/18.

