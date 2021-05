Sněmovna zvolila členy vyšetřovací komise k ekologické havárii v Bečvě

Zdroj | HZS Olomouckého kraje Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po osmi měsících vyšetřování znám.

Sněmovna zvolila členy vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii v řece Bečvě. V souladu s dohodami má každá ze sněmovních frakcí v komisi jednoho zástupce, s nimiž Sněmovna souhlasila. Svá zjištění má komise, jejíž vznik dolní komora schválila před měsícem, předložit do pěti měsíců od svého vzniku.

Členy komise se stali předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, starosta Uherského Hradiště a poslanec ODS Stanislav Blaha nebo Petr Gazdík (STAN). Vládní koalici budou v koalici zastupovat Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jiří Strýček (ANO).

V komisi budou působit rovněž Jaroslav Holík (SPD), Marie Pěnčíková (KSČM) a František Elfmark (Piráti). Podle něj musí komise řádně přezkoumat postup zúčastněných orgánů v souvislosti s ekologickou havárií. Komise může svá zjištění předat policii a podat trestní oznámení, pokud objeví nějaká pochybení.

"Určitě nás však bude zajímat znalecký posudek, který policie obdržela od soudního znalce Jiřího Klicpery a který by měl být hlavním podkladem pro nalezení viníka a příčiny havárie. Uvidíme, zda v posudku či dalších dokumentech nalezneme jasné důkazy a odpovědi, na které všichni čekáme," dodal poslanec.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po osmi měsících vyšetřování znám. Znalec stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve vyloučili, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert. Server iDNES.cz uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Její ředitel Oldřich Havelka to na dotaz ČTK opakovaně odmítl.

Odpůrci komise dříve argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Vyšetřovací komise nyní dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce. Dalším úkolem bude prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. Má také vyhodnotit správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost.

