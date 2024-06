Sněmovní interpelace vyplnil spor o zálohování PET lahví a plechovek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dnešní dopolední sněmovní interpelace vyplnil zejména spor ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) s poslanci opozičního hnutí ANO o plánované zavedení zálohování PET lahví a plechovek.Hladík je hájil mimo jiné poukazem na chystané evropské nařízení o podílu vytříděných plastových lahví a hliníkových plechovek, které Česko není schopné podle něho naplnit. Jeho předchůdce v čele ministerstva Richard Brabec a poslankyně Berenika Peštová (oba ANO) argumentovali dopady na města a obce či náklady zálohování.

"Vy tímto systémem řešíte malé množství úplně nejméně složité komodity, tedy petek a plechovek, na úkor měst a obcí a na úkor toho, že zatížíte celý systém," řekl Brabec. Peštová tvrdila, že zavedení zálohování bude stát kolem šesti miliard korun a roční provozní náklady budou představovat asi 1,3 miliardy.

Podle poslanců ANO náklady zaplatí ve finále zákazník. "Pojďme se zaměřit na recyklaci, ne na zálohování," vyzývala Peštová. Hladík by podle ní také měl výrobcům nápojů vysvětlit to, že PET lahve nejsou jejich, když jsou v ceně nápoje.

Hladík upozorňoval na připravované evropské nařízení, podle kterého bude nutné od roku 2026 vytřídit nejméně 80 procent PET lahví a plechovek dohromady.

V Česku se vybere asi čtvrtina plechovek, cíl tak podle ministra nenaplní a bude muset zálohování zavést, což podle něho není správná cesta. "Zákon jsme nenapsali pro nápojáře, ale proto, aby tady probíhala recyklace," zdůraznil Hladík.

Peštová oponovala, že nový Evropský parlament se bude návrhem nařízení znovu zabývat. Česko si podle ní v minulosti na kovy vyjednalo výjimku, podle níž jich bude muset vytřídit aspoň 45 procent. Vinila Hladíka z toho, že tuto výjimku při dalších jednáních neuplatňoval.

"Nejsme předem proti zálohování, ale jsme proti tomu, aby se dělalo systémem, kdy se do něj investičně dá několik miliard korun, které ve finále zaplatí zákazník," řekl Brabec, podle kterého žádné pokuty za nesplnění plánovaného evropského nařízení hrozit nebudou.

Systém, kdy lidé budou muset nosit nesešlapané prázdné PET lahve zpět do obchodů a dávat je tam do automatů, označil Brabec za zastaralý. Zmiňoval podle něho modernější zálohování, když jsou lahve označené digitálními kódy. Hladík k tomu řekl, že by byl problém se zabezpečením dat.

"Nechci šmírovat lidi a nařizovat jim, že budou muset mít chytré telefony," zdůraznil. Nynější automaty budou po úpravě podle Hladíka schopné přijímat vedle skleněných i plastové lahve a plechovky.

Novelu zákona o obalech zavádějící zálohy na PET lahve a konzervy by měla dostát vláda v létě. Záloha by činila čtyři koruny. Sběr by zajišťovalo 11.000 míst., vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice.

