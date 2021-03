Sněmovní komise k havárii na Bečvě by měla pomoci odhalit viníky

Foto | Radim Holiš / Wikimeda Commons Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sněmovní vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na řece Bečvě by podle předsedy lidovců Mariana Jurečky měla do půl roku pomoci odhalit viníky. Měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost, uvedl dnes Jurečka při zdůvodnění vzniku komise. Komise by měla mít devět členů, po jednom z každé frakce.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám. Způsob vyšetřování podle opozičních poslanců vyvolává úvahy o snaze zamést celou kauzu pod koberec. Proti tomu se ohradili zástupci ANO. Účelnost vyšetřovací komise zpochybnil také komunista Zdeněk Ondráček, podle něho jsou pouze politickou hrátkou a jejich závěry k ničemu nevedou. KSČM vytvoření komise nepodpoří, protože důvěřuje standardním vyšetřovatelům. Jurečka namítl, že v jiných případech KSČM podobné komise podpořily, a Ondráčkovy argumenty jsou proto účelové. Vznik komise naopak žádaly po poslancích také organizace a iniciativy, které usilují o vyšetření otrávení Bečvy.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Vyšetřování vázne mimo jiné na soudním znalci Jiřím Klicperovi, který měl původně posudek pro policii vypracovat před koncem loňského roku a poté do konce února. Ani tento termín ale nedodržel a požádal o další prodloužení lhůty. Znalec na začátku února v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza z holdingu Agrofert, což už pár dní po havárii vyloučil také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). O několik dní dříve Klicpera v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Policie znalcovo vystoupení vyhodnocuje.

reklama