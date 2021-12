Solární panely je třeba začít recyklovat, než nás zavalí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach / Martin Mach / Ekolist.cz Fotovoltaická panel na střeše pražské ČVUT.

Jaká je životnost solárního panelu? Záleží na podmínkách prostředí, jakým jsou po instalaci vystaveny. Pokud je bičují písečné bouře anebo nahlodává koroze slaného vzduchu, dlouho nevydrží. Zato v optimálních podmínkách, při dobré pravidelné údržbě, „vydrží“ fungovat 25-30 let . Znamená to, že většina solárních instalací z počátku nového milénia se nyní blíží k zenitu svých možností. Dosluhuje.

Nástup solární energetiky se tím nezpomaluje, trend setrvalého růstu je globálně zřetelný. Což znamená, že v roce 2050 tu budeme mít nejméně 4 miliardy výběhových solárních panelů na odpis, vážících dohromady 78 milionů tun. Co s nimi budeme dělat? Zmínka o jejich recyklaci a vytěžení materiálů pro další použití se jeví naprosto logická. Jenže není reálná. „Panely, které jsme používali a nyní používáme, totiž nejsou navrženy tak, aby z nich bylo možné extrahovat a vytěžit potřebné prvky,“ říká Matthew Davies, technolog z univerzity ve Swansea.

Udržitelné zdroje nejsou udržitelné

V současnosti jedinou cestou, jak vysloužilé solární panely zužitkovat, je jejich strojové rozdrcení. Což ale vede ke kontaminaci a znehodnocení vytěžitelných, kriticky nedostatkových prvků. „Dokud tyto prvky, vzácné kovy a minerály, nejsou efektivně recyklovány a navraceny zpět do oběhu, není technologie obnovitelných zdrojů ve své podobě udržitelná a ekologická,“ dodává Davies. Pokud má skutečně nést příslib ekologičtější budoucnosti a ke klimatu přátelské technologie, být opravdu obnovitelných zdrojem energie, musíme prý nutně změnit způsob, jakým s nimi nakládáme. Před i po jejich aplikaci. Ze třicítky nejvzácnějších kovů a minerálů, prvků, bez nichž se při budování udržitelné energetiky neobejdeme, přitom recyklujeme méně než 1 % užitého objemu. A to myšlenky udržitelnosti jednoznačně kompromituje, protože výchozích surovin pro budování solární a větrné energetiky nemáme neomezené množství.

„Lidstvo si vytvořilo návyk, neukojitelný hlad po spotřebě surových materiálů,“ říká Davies. Loni bylo například z hlubin Země vytěženo, zpracováno a použito přes 100 miliard tun surovin. Jen 8,6 % jsme ale po použití dokázali znovu zrecyklovat, znovu použít. A obnovitelné zdroje energie tento globální trend jednostranné spotřeby kopírují. Nejsou v tom o nic lepší, než fosilní paliva.

Konečnou fázi je třeba řešit na počátku

Obrátit trend, zapojit recyklaci, cirkulární ekonomiku a návratnost užitých materiálů do solární energetiky, by se přitom rozhodně vyplatilo. Ušetřilo by to kolem 15 miliard dolarů a 70 % emisí, jež se s výrobou solárních panelů pojí.

„Snížil by se tím podíl těžby, náklady výroby, cena zboží. Ale pokud k tomu nedojde, nedá se o solární energetice říct, že by sloužila jako nástroj proti klimatickým změnám. Ona ji totiž v současném podání přímo podporuje,“ říká Davies. Přitom výpadky v těžbě nových surovin potřebných pro výrobu solárních panelů a jejich omezená distribuce cenu uměle zvyšují a adaptaci tohoto čistého zdroje energie zpomalují. Zdroj energie prostě nemůže být čistý a ekologický, dokud je jeho produkce „špinavá“ a neudržitelná, a jeho životní cyklus není uzavřen recyklací. K úspěšnému vyřešení koncové fáze existence solárních panelů se ale musíme vrátit zpět na začátek, do fáze jejich vzniku a výroby.

„Solární panely i další polovodičové struktury jsou momentálně designovány k nerozbornosti,“ uvádí Davies. Konstrukčním nedostatkem je to, že jsou „slepené“ dohromady, což dává jen malé šance je rozebrat jinak než destrukcí. Na grafickém příkladu jedné staré obvodové desky, jež obsahuje osmičku potenciálně využitelných prvků, demonstrují badatelé ze Swansea komplikovanost celé procesní recyklace. Chyba je v jejich rozptýlení, potřeby sofistikovaného vybavení k jejich identifikaci, propojení s podkladem, neodlučnosti. Klíčem řešení je lepší design, který nemyslí jen na snadnou výrobu teď a dobré fungování solárního panelu po instalaci, ale soustředí se i na koncovou fázi životnosti, navazující na materiálovou recyklaci.

V roce 2050 můžeme mít ve vysloužilých solárních panelech uložený materiál pro výrobu 2 miliard nových solárních panelů, anebo jen 78 milionů tun absolutně neužitečného odpadu. O tom, co to nakonec bude, rozhodujeme nyní. Technologií a designem solárních panelů, jež dnes instalujeme. Jestli budou součástí řešení, anebo problému, uvidíme za 25-30 let.

