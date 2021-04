Soud v kauze přeprodávání psů z množíren bude pokračovat 20. května

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Anna Hoychuk / Shutterstock Policisté míní, že by ženy mohly mít na svědomí až 500 prodejů. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Soud v kauze přeprodávání psů z tzv. množíren bude se dvěma ženami obžalovanými z podvodu pokračovat 20. května. Se třetím z obžalovaných soud uzavřel dohodu o vině a trestu. Obžalované ženy byly vyloučeny k samostatnému projednání. Jednání se uskutečnilo za zavřenými dveřmi, předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 Josef Mana neumožnil s odkazem na pandemickou situaci účast veřejnosti na hlavním líčení.

"V případě Jiřího Skrutka jsme se dohodli na podmíněném trestu deseti měsíců odloženém na zkušební dobu 30 měsíců, zákazu chovu na 18 měsíců a povinnost nahradit podle sil způsobenou škodu," sdělil novinářům státní žalobce Michal Bušek.

Obhájce obviněného Skrutka a Ivety Brixové Leonid Kušnarenko, bývalý předseda pražské muslimské obce, ČTK sdělil, že očekával podmíněný trest i u dalších obžalovaných, mezi které patří ještě Sandra Peštová.

Obě ženy, které podle obvinění přeprodávaly psy z množíren, zadrželi policisté před třemi roky. Štěňatům údajně opatřovaly falešné očkovací průkazy. Několik psů potom uhynulo nebo muselo být utraceno. Ženám za podvod, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a neoprávněné podnikání hrozí až pět let vězení. Starší z žen podle policie vykupovala z množíren štěňata zejména menších plemen, která pak s falešnými průkazy prodávala většinou na stránkách bazos.cz. V mnoha případech ji s tím pomáhala i mladší z obou žen.

Psi ale byli nemocní, apatičtí a začaly se u nich projevovat různé vady. Ve většině případů šlo podle policie o štěňata, která byla odstavena od matky dříve, než by bylo vhodné. Při domovní prohlídce našli kriminalisté 12 štěňat různých ras. Podle veterinářky byla značně zanedbaná, masivně začervená a celkově ve velmi špatné kondici. Šest z nich poté v útulku uhynulo.

Policisté míní, že by ženy mohly mít na svědomí až 500 prodejů. Starší z žen údajně prodávala psy na smlouvu od roku 2014, kdy zájemci jezdili k ní domů. Někdy kolem let 2015/2016 začala štěňata prodávat pod smyšlenými jmény. Po předání psů se zbavovala jednorázových sim karet, aby se poškození neměli v případě problémů kam obracet. Kriminalisté se domnívají, že by se za tuto dobu mohlo jednat přibližně o dalších 200 případů a vzniklá škoda činí stovky tisíc korun.

Mladší z obviněných žen před časem řekla FTV Prima, že nevěděla, že dělá něco špatně. O klecích na půdě, ve kterých byla umístěna štěňata nakoupená z množírem, prý zpočátku nic nevěděla, přestože žila ve spodním patře domu se synem druhé obviněné. Popsala, že později byla do prodeje štěňat zatažena, protože o něm byla v televizi reportáž a lidé by starší z žen mohli poznat.

reklama