Soud zamítl kasační stížnost MŽP ohledně námitek Nižboru k NP Křivoklátsko

Jaroslav Řezáč 6.2.2025 17:17 Reaguje na Karel Zvářal

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti (Strategie EU pro biodiverzitu, Strategie pro biodiverzitu), s podtitulem "Navrácení přírody do našeho života", je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu (Green deal). Jejím cílem je zvrátit na území Evropské unie nepříznivé trendy v oblasti ochrany přírody, předejít vymírání druhů a stabilizovat populace ohrožených živočichů, rostlin i hub. K nejambicióznějším bodům strategie patří závazek chránit do roku 2030 alespoň 30% území EU a 30% evropských moří, přičemž nejcennější třetina takto chráněných území má být chráněna striktně. K rozsáhlým změnám by mělo dojít také v zemědělském, rybářském a lesnickém hospodaření. V oblasti zemědělství by 10% orné půdy mělo být přeměněno na výrazné krajinné prvky a dalších 25% půdy se má obhospodařovávat v ekologickém režimu. Množství používaných pesticidů by se mělo snížit o 50% a množství hnojiv o 20%. Uvedené cíle platí pro Evropskou unii jako celek

