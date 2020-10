Soud zrušil rozhodnutí v kauze těžby štěrkopísku na Hodonínsku Diskuse: 2 Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Markus Distelrath / Pixabay Proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru přišlo k soudu několik žalob od obcí, vodovodů a kanalizací, ale také od Jihomoravského kraje. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru v souvislosti se zamýšlenou těžbou štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. V tiskové zprávě rozhodnutí soudu oznámil vedoucí PR a marketingového týmu Frank Bold Advokáti David Povolný. Advokátní kancelář zastupuje obce, které bojují proti těžbě kvůli obavám ze znečištění blízkého zdroje pitné vody pro více než 140 000 obyvatel. V místě chce těžit firma České štěrkopísky, podle které nejsou obavy na místě. Soud rozhodnutí báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru zrušil a vrátil k novému řízení. Věc se tak podle Povolného vrací do fáze odvolacího řízení, kdy se bude muset Český báňský úřad vypořádat s právním názorem soudu a dále také s obsahem nedávného závěrečného stanoviska ombudsmana. Stanovení dobývacího prostoru není rozhodnutí o samotné těžbě, o ní báňský úřad rozhoduje zvlášť. Mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek ČTK řekl, že úřad rozhodnutí soudu dosud neobdržel. "Výrok soudu budeme samozřejmě akceptovat. Po pečlivém prostudování odůvodnění rozsudku budeme postupovat tak, jak nám ukládá zákon," uvedl Machek. ČTK rozhodnutí potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Podle ní soud u části žalobců rozhodnutí báňského úřadu zrušil, u části žalobu zamítl a u jednoho řízení zastavil. Proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru přišlo k soudu několik žalob od obcí, vodovodů a kanalizací, ale také od Jihomoravského kraje. Soud dnes rozhodl o jedné z nich. "Vyhověl žalobě společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, měst Uherský Ostroh, Kyjov, Hodonín a Vracov, obcí Vnorovy, Starý Poddvorov, Mutěnice, Archlebov, Hrušky, Moravský Písek a Jihomoravského kraje," uvedl Povolný. Žalobci se obávají toho, že v případě zahájení těžby by byl zásadním způsobem ohrožen vodní zdroj Bzenec komplex, který zásobuje pitnou vodou více než 140 000 obyvatel Jihomoravského kraje a je pátý největší v republice. "Soud rozhodnutí Českého báňského úřadu zrušil ze dvou hlavních důvodů. Za prvé nebylo dostatečně prokázáno, že záměr nezhorší povodňovou situaci. Nebylo například doloženo posouzení rozlivu povodňových vod. A za druhé závazné stanovisko stavebního úřadu nedostatečně odůvodnilo umístění záměru do nezastavěného území," uvedla advokátka společnosti Frank Bold Advokáti Kristýna Ryšavá. K dalším žalobním důvodům se podle ní soud při ústním vyhlášení rozsudku blíže nevyjádřil. Žalobci rozhodnutí vítají. "Dnešní rozhodnutí soudu je dobrou zprávou pro 140.000 obyvatel regionu sdílejících obavy z ohrožení nenahraditelného zdroje pitné vody. Je zároveň potvrzením našeho přesvědčení, že státní orgány činné v této kauze nepostupovaly správně a objektivně. Nejenže nebraly v potaz námitky žalobců, ale nezabývaly se ani závěry šetření Veřejného ochránce práv, které na pochybení úřadů jednoznačně poukázaly," uvedl ředitel společnost Vodovody a kanalizace Hodonín Pavel Koubek. Podle něj je rozhodnutí povzbuzením k další práci, která má směřovat k definitivnímu ukončení záměru těžby štěrkopísku a k trvalé a bezpodmínečné ochraně vody. Společnost České štěrkopísky uvádí, že těžba zdroj vody neohrozí a může být vodě naopak prospěšná. Připomněla těžbu v nedaleké Ostrožské Nové Vsi, kde vzniklo jezero, které je podle firmy rekreačním rájem. "Z druhé strany je z něj čerpaná pitná voda téměř kojenecké kvality," uvedla už dřív v prohlášení firma. Dodala, že znečištění hrozí kvůli chemikáliím užívaným v zemědělství, nikoliv v souvislosti s těžbou. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. rl rýpal lesní 6.10.2020 19:25 No, takže to bude mít tuhle okliku : V rámci pokračujícího odvolacího řízení doplní těžař potřebné cinknuté dokumenty a studie, stavební úřad doplní svoje vidění v rámci povolovacího řízení a těžař podá vše, jak je uvedeno v rozsudku, no a Obvodní báňský úřad pěkně v teple rozhodne o tom, že to i po zvážení nové situace povoluje. Vlk se napapá a kozičky budou sežrány. Následně se poukazem na to, že se neshledalo procesní pochybení soudem ( prvoinstančním správním ), to Nejvyšší soud správní odemele jako platné rozhodnutí, a od té chvíle budou pánové, kteří si hrají na ochranu vodního zdroje před svými občany v regionu libovat, že ONI udělali všechno pro to, aby se netěžilo, včetně slovutných zúčastněných politiků. A oni ale neudělali, protože mohli mít účast na pozemcích, kdyby nějaké měli v držbě. A byli na to upozorněni. A toho, kdo upozornil vyexpedovali za dveře, právě proto, aby se o tom nemluvilo. Ono totiž, když krade někdo ve státním zájmu nebo těch, kteří ovládají stát, tak se to nikdy nedostane ani na pořad jednání. Následky zaplatí občané v daních. V plné míře se tedy uplatňuje to, co jsem na tomto webu napsal dříve, v předchozích příspěvcích k této záležitosti. Kdo to nečetl, může, snad to tu nechají.

Další alternativou je to že se těžař rovnou odvolá a shodí tento rozsudek a tím bude rozhodnutí platit.

A ještě zajímavou alternativou by bylo, kdyby v nových řízeních se stáhla podaná žaloba kraje, jak jsem tipoval dříve.

Věc je sice pěkně zapletena ale věřte, že vůně peněz určí východiska.

A pokud tam nohy a bagry těžaře vstoupí, zastaví se až u Strážnice. Takže pro ty, kdo tomu nevěří, zapamatujte si to ( horní zákon, řádné vydobytí ložiska ). A tím DOL se to může i vozit. A v místě plánované těžby má být překladiště ( Studie DOL, 2019, MD ČR, v pondělí 5.10.2020 projednaná Vládou ČR, objednal ministr dopravy za ODS, ve vládě pana Nečase ). Mimochodem, byly dohody mezi lidovci z roku cca 1996 a privatizační dohody v roce 1989 a 1990 ( těžaři, stavbaři, FNM? ).

A Policie je slepá jako kotě. Třicet let.

No po "úspěšných krajských volbách je to skoro jisté, že těžit se bude, voda nevoda a pitná zejména. Můžou si ti obyvatelé, těch 140.000, přece pitnou vodu kupovat v láhvích, aspoň vzroste tržní ekonomika a zisky majitelů super a hypermarketů.

