Soukromá letadla 200 celebrit strávila od roku 2022 ve vzduchu celkem 11 let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ne každý analyzovaný let měl na palubě svého majitele. Přibližně 40 procent soukromých letů nepřepravuje žádné cestující, protože letadla se přesouvají, aby někoho vyzvedla na určeném místě. Mnohá letadla mohla také využívat rodina, přátelé nebo obchodní partneři či mohla být zapůjčena jiným osobám.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Soukromá letadla patřící dvěma stovkám celebrit, generálních ředitelů, oligarchů a miliardářů strávila od začátku roku 2022 ve vzduchu dohromady 11 let. Uhlíková stopa všech těchto letů - celkem 44 739 cest - by odpovídala celkovým emisím téměř 40 000 Britů, napsal britský deník The Guardian.

List využil veřejně dostupné zdroje a údaje, aby sledoval lety soukromých letadel patřících celebritám a podnikatelům - včetně Elona Muska, kapely The Rolling Stones, rodiny Murdochových či americké modelky Kylie Jennerové.

Ze sledování téměř tří stovek soukromých letadel během posledních 21 měsíců vyplynulo, že celkem vypustila odhadem 415 518 tun oxidu uhličitého.

Mezi nejvíce znečišťujícími letadly uvedenými v seznamu byl Boeing-767 patřící skupině The Rolling Stones. Jeho emise se odhadují na 5046 tun CO2, což odpovídá 1763 zpátečním letům z Londýna do New Yorku v ekonomické třídě.

Letadla ve vlastnictví Lawrence Strolla, miliardáře a majitele týmu Aston Martin Formule 1, zaznamenala od začátku roku 2022 celkem 1512 letů. Jeho soukromá letadla, včetně dvou vrtulníků, také uskutečnila nejvíce cest trvajících 15 minut nebo méně.

Třicet devět letadel spojených s 30 ruskými oligarchy - včetně Romana Abramoviče, Leonida Michelsona a nedávno zesnulého šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina - bylo zodpovědných za 30 701 tun CO2 (což odpovídá celkové průměrné uhlíkové stopě přibližně tisícovky Rusů).

Tato zjištění podle deníku The Guardian potvrzují prudký nárůst využívání soukromých letadel po pandemii covidu-19. V loňském roce dosáhla aktivita soukromých letadel v Evropě nejvyšší úrovně od dosavadního vrcholu v roce 2007 a podle prognóz bude letos prodej soukromých letadel pravděpodobně nejvyšší v historii.

Ne každý analyzovaný let měl na palubě svého majitele. Přibližně 40 procent soukromých letů nepřepravuje žádné cestující, protože letadla se přesouvají, aby někoho vyzvedla na určeném místě. Mnohá letadla mohla také využívat rodina, přátelé nebo obchodní partneři či mohla být zapůjčena jiným osobám.

Zdá se, že některé celebrity, jako například zpěvačka Taylor Swiftová, která byla rovněž zahrnuta do analýzy, výrazně změnily své chování poté, co byly upozorněny na nadměrné využívání soukromých letadel.

Letadlo Swiftové bylo v období od ledna do srpna 2022 spatřeno ve vzduchu v průměru devatenáctkrát měsíčně. Od doby, co se kvůli tomu zpěvačka dočkala negativní publicity, klesla průměrná frekvence letů na něco málo přes dva za měsíc.

Údaje listu The Guardian vycházely z informací o letech z dobrovolnické databáze OpenSky; k odhadu spotřeby paliva a emisí byly použity veřejně dostupné kalkulátory společností Conklin & de Decker a Eurocontrol. Vzhledem k tomu, že informace mimo USA a Evropu jsou omezené, mohou být skutečné počty letů soukromých letadel a množství jejich emisí ještě o dost vyšší.

reklama