Spalovna odpadu u Čeperky získala souhlasné jednotné environmentální stanovisko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | bikemp / Shutterstock

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Po kladném stanovisku EIA vydaném ministerstvem životního prostředí k záměru stavby spalovny komunálního odpadu u Čeperky na Pardubicku získal investor, společnost Elektrárny Opatovice, také souhlasné jednotné environmentální stanovisko od krajského úřadu v Pardubicích. ČTK to zjistila z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje.Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) s kapacitou 150 000 tun ročně chce elektrárna postavit v sousedství svého energetického provozu v katastru obce Čeperka. Proti spalovně za několik miliard korun se v minulosti postavili obyvatelé okolních obcí i ekologové.

Jednotné environmentální stanovisko se od počátku letošního roku vydává namísto až 26 správních úkonů obsažených v devíti různých zákonech z oblasti životního prostředí.

Krajský úřad si stanovil několik podmínek. Spalovna musí mít provozní řád, jehož součástí budou i opatření k omezování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem, zvláště při příjmu a skladování odpadů. Rovněž musí dodržet parametry výkonu, mimo jiné teplotu ve spalovací komoře mezi 850 a 1100 stupni Celsia a systém čištění spalin.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky. I tamní obyvatelé se v září 2022 k plánu v referendu vyjádřili negativně, obec proto chce vyhlásit stavební uzávěru v dotčené části svého katastrálního území a připravuje změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, a také nový územní plán obce se stejným dopadem. Námitky proti ZEVO měl i Hradec Králové, Vysoká nad Labem či ekologické organizace.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by zřejmě pokryl dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

reklama