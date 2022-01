Španělská vláda odmítá návrh Evropské komise na označení jádra a plynu za zelené technologie

Vaclav Sobr 3.1.2022 14:00

"Při využití zemního plynu jsou do atmosféry vypouštěny skleníkové plyny, byť v menší míře než v případě uhlí."







pokud by se řeklo "při pálení zemnního plynu" je to hypoteticky pravda... při jeho těžbě a přepravě uniklý metan bohatě vynahradí to co se ušetří spálením.

