Speciální mobilní konstrukce má omezit migraci nežádoucích druhů ryb. Prospět to má perlorodkám

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nad Údolní nádrží Lipno vyroste mobilní konstrukce, která bude sloužit k omezení tahu nežádoucích druhů ryb z nádrže do horní Vltavy. Jedná se přitom o stovky tisíc jedinců ročně, kteří vytvářejí nežádoucí konkurenční tlak na původní říční druhy ryb, zejména pstruha obecného. Obdobná konstrukce může být využitá všude, kde je potřeba zastavit nebo odklonit migraci ryb, aby nedocházelo k ekologickým škodám. Projekt, který povede k revitalizaci významné části ekosystému, finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci Programu Epsilon. „Speciální technické opatření nebude mít zásadní vliv na hydrologii toku, bude odolné při nepříznivých podmínkách, jako jsou například povodně nebo ledochody, a bude navíc mobilní. Neomezí například ani vodáky při splouvání Vltavy. Umožní však rozvoj původní rybí obsádky," říká Petr Konvalinka, předseda TA ČR. V horní Vltavě se tím zlepší podmínky pro rozmnožování například kriticky ohrožené perlorodky říční, která má přímou vazbu na zdravou a početnou populaci pstruha obecného. Ten totiž v části jejího životního cyklu hostí její larvy zvané glochidie. Perlorodka je v některých zemích již zcela vyhubena, u nás se jedná o kriticky ohrožený druh. Přečtěte si také | Našeho nejdéle žijícího živočicha v přírodě jen tak neuvidíte Technologie bude využitelná i na řadě dalších míst. Především tam, kde je vhodné odklonit migraci ryb, ale není možné pro tyto účely budovat pevné stavby. V některých lokalitách totiž nelze postavit standardní jezy vzhledem ke stupni ochrany daného území. Funkčnost zařízení a jeho vliv na vodní živočichy výzkumníci monitorují nejmodernějšími metodami, jako jsou akustika a telemetrie. Zdroj | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Testovací profil v místě budoucího umístění finální zábrany nad mostem u Pěkné „Cílem je umístit překážku citlivě tak, aby se i nepůvodní druhy ryb, které osídlily nádrž, mohly úspěšně rozmnožovat. Proto sledujeme chování ryb i ve větších vzdálenostech od navrhované konstrukce a profil pro budoucí umístění bude v dostatečné vzdálenosti nad nádrží. Po omezení migrace ryb do horní Vltavy zhodnotíme i vývoj rybího společenstva nad a pod překážkou,“ vysvětlil Milan Hladík, hlavní řešitel projektu ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ten na projektu spolupracuje s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Na úrovni konzultační se na něm podílejí i Správa NP Šumava a Povodí Vltavy. Výsledné zařízení, které má být ve finální podobě k dispozici v roce 2022, bude využitelné například i na dalších přítocích do přehradních nádrží v České republice. Poslouží případně i pro směrování migrujících ryb v řekách, například aby nedošlo k jejich poškození v hydroelektrárnách, nebo aby nalezly cestu na svá trdliště. reklama tisknout poslat Sdílet

Všechny komentáře (1)

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. AB Adéla Bláhová 9.4.2021 11:07 Dobrý den, dovolte mi prosím připojit se do diskuze. Tyto zábrany v řece znám a teprve nyní se dozvídám, jaký mají účel. Nicméně na této - či podobné zábraně jsme se málem utopili s lodí v předloňském roce, neboť nebyla předem vůbec vidět, ani nebyla níjak označena a plastová fólie upevněná na železných tyčích málem napřed rozpárala loď a poté moji nohu, když jsme se na její hraně nechtěně koupali. Je to v části řeky již dostupné pro vodáky a kromě toho, že přejiždění zábrany Vám ji může velmi rychle zničit, je to velmi a podotýkám velmi nebezpečné místo v řece, navíc bez označení. To nejen pro dospělé a zkušené vodáky jako jsme my, ale zvláště pro děti, které už vůbec nemají šanci si zábrany včas všimnout a nějak zareagovat. Proto moc prosím majitele a správce zábrany, označte tuto zábranu včas cedulí v dostatečné vzdálenosti a viditelnosti nad ní s dovětkem, že je nutné místo přenést a nepokoušet se projet. Bude to přínosem jak pro vodákův život, tak i pro ochranu Vášeho majetku. Děkuji Vám, Adéla

