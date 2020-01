Spojené státy letos čeká nedostatek cukru. Hovoří o zásahu vyšší moci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | distel2610 / pixabay.com Američtí výrobci cukru bijí na poplach, protože loňská (2019) špatná úroda se odrazí na dostupnosti i ceně sladkého zboží. / Ilustrační foto

Američtí výrobci cukru bijí na poplach, protože loňská (2019) špatná úroda se odrazí na dostupnosti i ceně sladkého zboží. Ve své omluvě ke spotřebitelům používají právnický termín force majeure, tedy zásah vyšší moci. Tak se totiž v řeči advokátů označuje nikým nezaviněná a nepředvídaná událost, která znemožňuje naplnění smluvních požadavků. V tomto případě špatné počasí. Jak ale píše NPR.org , vyloženě špatná zpráva to není.

Příčinu neúrody řepy cukrovky, ze které pochází polovina amerického cukru, můžete klidně hledat v klimatických změnách a globálním oteplení. Její pěstitelé ze států Minnesota, Severní Dakota, Colorado a Montana ale preferují termín „po čertech mizerné počasí“. Začátek hospodářského roku byl do extrému deštivý, lány s řepou připomínaly spíše rýžová pole. Pak přišel opožděný mráz a poslední ránu úrodě zasadily neobvykle chladné letní dny.

Zemědělci sdružení v asociaci Red River Valley přišli naráz o 100 000 akrů výnosu. „Neudělali jsme nic špatně nebo jinak, jen nám prostě počasí nepřálo,“ říká jejich předák Dan Younggren. „Sklízet nebylo co.“

Letošní úroda je tak o 10 % pod očekáváním. Může se zdát, že o desetina menší úroda není zase tak dramatická událost, ale pro Američany to znamená o 3,86 milionů tun cukru méně. Což je pro potravinářský průmysl dost zásadní komplikace. Cukr totiž nemá jak nahradit. Jistě, v Brazílii, Mexiku nebo Thajsku ho mají nazbyt. Ale jeho dovoz do Států je posledních 40 let americkou vládou přísně regulovanou záležitostí, která limituje i počet domácích producentů. To se teď evidentně bude muset změnit, anebo se budou muset v USA vydat cestou mírné diety. A proč tahle nepříjemná událost není vyloženě špatná? Plynou z ní totiž pozitiva pro všechny zúčastněné.

Cena cukru kvůli nedostatku raketově vystřelí. Z toho těží producenti, tedy zemědělci, protože se na ztrátě zahojí. A zatím to vypadá, že vysoká poptávka po sladkostech bažícího průmyslu rozpohybuje i po léta stagnující, vládou korigované ceny. Na své si přijdou i američtí majitelé zařízení, ve kterých dochází k rafinaci cukrové třtiny. Třtinu totiž z Mexika (na rozdíl od už hotového cukru) dovážet mohou. Vyšší poptávka po mexické třtině zase prospívá mexickým zemědělcům, kteří si jinak moc nevydělali. A pokud se nakonec vyšší poptávka a nižší dostupnost cukru přeci jen odrazí na cenách cukrovinek? Pro zdraví národa, který zápasí s obezitou, srdečními chorobami a závislostí na přeslazených potravinách, je to jen dobře.

