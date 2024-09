Spolek AutoMat chce přívětivější prostředí okolo magistrály v Praze 2

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na potřebu uzpůsobit okolí magistrály v Praze více chodcům a cyklistům poukázali včera na happeningu zástupci spolku AutoMat. Chtějí, aby přívětivější prostředí kolem dálničního tahu městem vzniklo při plánované rekonstrukci v části Prahy 2. Na akci mezi výstupem z metra směrem k Ječné ulici a přechodem pro chodce přes Sokolovskou, kudy magistrála vede, vystavili transparent s červeným nápisem "Dálnice do města nepatří". Zájemcům vysvětlovali svou vizi a nabízeli k podepsání petici "Happeningem chceme upozornit na petici, kterou náš spolek inicioval, která má zajistit větší povědomí pražských občanů a do jisté míry zajistit tlak na politiky ve věci rozhodování, jak bude vypadat magistrála v této části města," řekl ČTK ředitel AutoMatu Martin Šotola. Plánovaná rekonstrukce podle Šotoly vychází z různých plánů a studií. "Byli bychom rádi, kdyby byly dodrženy v co největší míře ty části plánů, které zajišťují průchodnost pěším a sníží dopad emisní nebo hluku od automobilové dopravy," uvedl.

Podle Šotoly petici dosud podepsalo 750 lidí, cílem spolku je získat 1000 až 1500 podpisů, aby Rada hlavního města musela vzít obsah petice na vědomí. Šotola řekl, že reakce kolemjdoucích jsou spíše souhlasné s postojem spolku, a to zejména od lidí, kteří přes magistrálu chodí pravidelně. Spolek podle Šotoly nemá v úmyslu omezovat dopravu, ale spíše upravit infrastrukturu tak, aby jedno neomezovalo druhé.

Spolek poukázal na problematický interval na přechodu pro chodce na semaforech přes Sokolovskou ulici, který trvá devět vteřin. Šotola řekl, že krátký interval svým způsobem ilustruje problém a nepoměr mezi prostorem pro auta a chodce či kola, na který se spolek pokouší upozornit. Podle něj v daném místě přechází stejné množství lidí jako projíždí aut, až na to, že lidé mají vyhrazených devět vteřin, kdežto auta pro jízdu například 30 vteřin.

Loni pražští radní schválili trojici ideových studií na plánovanou rekonstrukci Severojižní magistrály. Pražský magistrát vybral koncem loňského roku projektanty na rekonstrukci magistrály na území Prahy 2. Podle AutoMatu je ale zadání na úpravu magistrály tak, aby byla přívětivější k chodcům, velmi vágní. Proto vytvořili petici. Mezi další změny, které rekonstrukce plánuje, patří například přechod před Fantovou budovou Hlavního nádraží, nové stromy a stání pro rychlé zastavení.

Aktivity spolku AutoMat podporují aktivní mobilitu zejména v Praze, například městskou cyklistiku. Spolek stojí za projektem s názvem Do práce na kole, což je třicetidenní květnová výzva, od níž se zapojuje až 25 000 lidí. "Zároveň se snažíme drobnými připomínkami nebo návrhy zlepšovat infrastrukturu především v Praze, ale i dalších městech," řekl Šotola.

