Spolek klimatická žaloba chce, aby stát dodržoval uhlíkový rozpočet

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | imantsu / Shutterstock

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve věci @KZaloba jsme dnes podali kasační stížnost (odvolání) k Nejvyššímu správnímu soudu. Zkusím to vysvětlit v krátkém 🧵: — Martin Abel (@Martin_Abel_) August 26, 2022

Spolek Klimatická žaloba ČR chce, aby stát dodržoval takzvaný národní uhlíkový rozpočet. Podal proto kasační žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Na twitteru o tom informoval zástupce spolku Martin Abel. Soudy už jednou spolku vyhověly. Pražský městský soud v červnu rozhodl, že ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy zasáhla do práv spolku a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí. Proti tomuto rozsudku naopak podala kasační stížnost všechna čtyři ministerstva.

Městský soud v červnu rozhodl, že ministerstva porušují závazek přijímat opatření ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent. "My jsme ale tvrdili a s pomocí důkazů i doložili, že důležitý není jen cíl snížení emisí, ale i cesta k němu," uvedl Abel. Právě proto spolek chtěl, aby soud státu přikázal dodržovat uhlíkový rozpočet.

"Pokud máme mít alespoň 67procentní šanci, že se nebezpečné ohřívání planety udrží pod 2 stupně Celsia, může každá země vypustit do atmosféry jen omezené množství uhlíku," sdělil Abel. Na ČR podle něj připadá 800 milionů tun. "Dnešním tempem 130 milionů tun ho ale vyčerpáme do roku 2028. Pokud má vláda tajný plán, jak být v roce 2028 klimaticky neutrální zemí, je uhlíkový rozpočet zbytečný. My ale o tom dost pochybujeme," dodal.

Společnou žalobu původně podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale soud odmítl. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize.

Podle soudu je zásah ministerstev do práv žalobců nezákonný. "Žalovaným (ministerstvům) se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990," konstatovala soudkyně Karla Cháberová. Limit snížení emisí vychází z evropského nařízení.

Soudkyně uvedla, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Žalovaná ministerstva podle ní mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila snížení.

Městský soud v Praze nařídil ministerstvům zjednat nápravu, tedy přijmout dodatečná klimatická opatření tak, aby byl splněn závazek, který si ČR dobrovolně stanovila v rámci Pařížské dohody. Rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný.

reklama