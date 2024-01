Spory kolem sanace haldy Heřmanice v Ostravě pokračují dalším trestním oznámením

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | Petr Štefek / Petr Štefek / Wikimedia Commons

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá skoro 20 let.