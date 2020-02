Spotřeba stlačeného zemního plynu loni v ČR stoupla o pětinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hin255 / Shutterstock Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v Česku loni meziročně vzrostla o pětinu na 90,4 milionu metrů krychlových. / Ilustrační foto

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v Česku loni meziročně vzrostla o pětinu na 90,4 milionu metrů krychlových. Sdělil to Český plynárenský svaz (ČPS). V Česku podle něj nyní jezdí přes 25.000 vozidel na CNG, nárůst proti roku 2018 je 12 procent. V loňském roce se u nás poprvé v běžném provozu objevily také nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn (LNG), spotřeba tohoto paliva loni v ČR činila 0,9 milionu metrů krychlových, uvedl svaz.

Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku registrováno zhruba 8,1 milionu vozidel všech kategorií. Podíl těch s pohonem na CNG tak činí zhruba tři desetiny procenta. Vozů na LNG je podle ČPS v Česku zatím pět.

"Vozy na LNG proti běžným naftovým motorizacím neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidu síry, dusíku ani pevných částic. V segmentu těžké nákladní dopravy dnes neexistuje jiné dostupné palivo, které by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu," řekla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Plynárenský svaz dále uvedl, že počet veřejných CNG stanic loni v Česku stoupl o 22 na 207, motoristům je k dispozici také jedna LNG stanice. Celkem je v Česku kolem 7000 čerpacích stanic, veřejně přístupné jsou asi 4000 z nich. Drtivá většina z nich nabízí tradiční paliva, tedy benzin a naftu.

Provozovatelem největší veřejné sítě CNG stanic v ČR je aktuálně společnost innogy Energo, která má 63 stanic. "V letošním roce plánujeme zprovoznit další tři až čtyři CNG stanice," uvedl předseda jednatelů firmy Zdeněk Kaplan.

Druhou největší síť se 40 CNG stanicemi provozuje společnost Bonett Gas Investment. Firma uvedla, že plánuje v tomto roce investovat až 250 milionů korun do rozvoje stanic s alternativními palivy. "Zvažujeme investice konkrétně do biometanu," přiblížil člen představenstva firmy Václav Holovčák. "Kromě otevření deseti až 15 nových CNG stanic chceme v ČR uvést do provozu také zhruba pět stanic LNG," dodal.

Tři nové CNG stanice chce v tomto roce otevřít také společnost E.ON. "Do rozvoje infrastruktury plánujeme letos investovat přibližně 23 milionů korun a s další výstavbou počítáme i v roce 2021, kdy přesáhneme počet 30 CNG stanic," uvedla mluvčí firmy Martina Slavíková.

Výhodnost CNG proti tradičním pohonným hmotám podporuje mimo jiné spotřební daň. Od začátku letošního roku sice stoupla spotřební daň na metr krychlový CNG jako automobilového paliva z 1,44 Kč na 2,80 Kč, stále je ale významně nižší proti 12,84 Kč za litr benzinu. "Provozní náklady u CNG vozů vycházejí zhruba korunu na kilometr. Z Prahy tak dojedete za 1000 korun například až k moři. Pořizovací cena je přitom srovnatelná s modely na klasický pohon," dodala Kovačovská.

