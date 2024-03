Správa KRNAP uzavře od 15. března do 31. května 11 turistických cest

Zdroj | Správa KRNAP

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od 15. března dočasně uzavře 11 turistických cest. Opatření, které souvisí s vyhlášením osmi klidových území a s ochranou citlivých druhů živočichů potrvá do 31. května. V terénu budou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s textem: "Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5.", řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správa KRNAP k tomuto opatření přistupuje již čtvrtým rokem.

"Důvodem sezónní uzavírky konkrétních turistických tras či jejich úseků je skutečnost, že vedou přes místa pravidelného výskytu citlivých druhů, především tetřívka obecného, který je předmětem ochrany KRNAP a zároveň i Ptačí oblasti Krkonoše. Cílem opatření je především ochrana tetřívků a jejich pravidelně využívaných tokanišť v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování," uvedl Drahný

Sezónní uzávěra ve zmíněném období podle něj pomůže chránit tento druh zvláště v jeho citlivém období za co nejmenšího omezení návštěvníků Krkonoš. "Předpokladem je však důsledné respektování těchto sezónních uzavírek a rovněž dodržování celoročního zákazu pohybu mimo vyhrazené cesty a trasy v klidových územích," dodal Drahný.

Omezení se bude týkat například žluté turistické cesty ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až po Liščí cestu nebo zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka. Turisté musí počítat v souvislosti s tímto opatřením také s uzavírkou modré turistické cesty v úseku Davidovy Boudy od odbočky od svážnice před potokem Dírečka až po křižovatku nad Erlebachovou boudou nebo uzavírkou žluté turistické cesty v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň.

Většinu sezónně uzavřených tras lze obejít po sousedních turisticky značených cestách. Kompletní seznam uzavřených cest je na webu KRNAP.

Podobné opatření řadu let v tomto období přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého, a to od 1. dubna do 31. května, přičemž uzavírá dočasně čtyři cesty, například zelenou turistickou cestu z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství nebo modrou turistickou cestu, tzv. Hřebenovku, z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben po rozcestí se žlutou turistickou cestou.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby (HS) stále 100 až 130 centimetrů sněhu, v lavinových lokalitách platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti.

Tetřívek obecný patří v ČR ke kriticky ohroženým druhům. Nejvyšší české hory jsou pro něj jednou ze tří posledních oblastí v ČR s relativně početným výskytem. Pro tetřívka jsou dnes typickým prostředím v Krkonoších luční enklávy a holiny uprostřed horských smrčin, vysoko položené otevřené plochy ledovcových karů nebo subalpínské trávníky s roztroušenými porosty kleče, to vše v nadmořské výšce přes 800 metrů.

