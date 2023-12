Správa NP České Švýcarsko projedná s Hřenskem obnovu Edmundovy soutěsky asi začátkem roku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sanační práce v Edmundově soutěsce správa národního parku České Švýcarsko se Hřenskem, které tam provozuje plavbu na lodičkách, zřejmě projedná začátkem příštího roku. Jde o odhad mluvčího správy Tomáše Salova. Na vytipovaném místě nad soutěskou nechala správa provést letos v létě posudky ze zkušebního zásahu. S dokumenty se však musí zástupci správy nejprve seznámit. Soutěsku z části poškodil kůrovec a z části loňský požár, který byl nejrozsáhlejší v ČR.

Zprávy od odborníků posoudí zkušební sanaci ze tří pohledů. "Jedna je běžná technická proveditelnost, jestli je to vůbec realistické," uvedl na konci listopadu Salov. Podle něj však správa nikdy nepočítala s tím, že by Edmundova soutěska zůstala uzavřená natrvalo. Nebezpečí v ní hrozilo už před vypuknutím požáru, jen se o něm všeobecně mezi lidmi nevědělo, podotkl mluvčí. Vyplývá to z předběžných zpráv ke zkušebnímu zásahu. S požárem se podle Salova míra rizika zvýšila a také mezi lidmi už o něm panuje povědomí, řekl Salov.

Další posudek se zabývá vlivem zásahu na skalní objekty a na svahovou erozi. Správa ještě čeká na posouzení z hlediska dopadu celého zásahu na předmět ochrany národního parku. "To je vlastně posouzení, jaká intenzita zásahu je přípustná pro tuto danou lokalitu," řekl mluvčí. Poté, co se správa s dokumenty seznámí, bude iniciovat schůzku s obcí. "Pak budeme moci dál hledat řešení pro lokalitu zejména Edmundovy soutěsky, která je teď jedním z největších problémů," uvedl Salov.

Lesní zákon stanovuje, že pokud je nějaká infrastruktura v sousedství lesního pozemku, je vlastník infrastruktury, tedy třeba objektů, cest nebo v tomto případě plavební dráhy Edmundovy soutěsky, odpovědný za zajištění bezpečnosti infrastruktury a pohybu na ní. Správa rezervace chce však s ohledem na unikátnost lokality postupovat při sanaci citlivě. Proto bude předmětem jednání s Hřenskem míra zásahu a případně také dělba prací.

Salov řekl, že nejsnazší a nejrealističtější variantou je pro příští sezonu alespoň zahájení provozu v Edmundově soutěsce od křižovatky s Divokou soutěskou. "Na levé straně Kamenice jsou spíše stromy poškozené kůrovcem, požár se této lokalitě spíše vyhnul," uvedl mluvčí. Dodal, že chybí plán sanace pro stranu od Hřenska ke spodnímu přístavišti a nad plavební dráhou.

Obec chce se správou rovněž na sanaci spolupracovat, řekl na podzim ČTK starosta Zdeněk Pánek (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná). Podle něj však trvá vyhodnocení pilotního zásahu příliš dlouho. "Pro nás to není akceptovatelné," uvedl Pánek. "Nejsou schopni vyhodnotit 0,84 hektaru po půl roce? To je nepochopitelné," řekl starosta. Podle něj hrozí, že obec přijde o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 14 milionů korun. "Já to musím udělat do 31. prosince příštího roku. Za 13 měsíců to musí být hotové," dodal.

Požár vypukl loni v noci na 24. července. Zasáhl plochu o velikosti přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli založení požáru podal státní zástupce obžalobu na bývalého dobrovolného strážce parku. Hrozí mu až 15 let vězení.

