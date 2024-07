Správci šumavského parku opraví střechu na hájence na Březníku u Modravy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Budova historické hájovny na Březníku v šumavském národním parku dostane novou střešní krytinu. Místo smrkových šindelů správci parku použijí šindele z modřínového dřeva, které by měly vydržet déle. Oprava střechy čeká na konci léta také infocentrum správy parku na Poledníku u Prášil, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák."Šindelová střecha na Březníku dosáhla konce své životnosti. Je proto nutné vyměnit kompletní krytinu za novou. Pochopitelně, s ohledem na historickou hodnotu budovy se bude pokládat opět šindel, tentokrát z trvanlivějšího modřínu," řekl mluvčí. Šindelová střecha může vydržet i desítky let.

Rekonstrukce by měla trvat do 15. listopadu a včetně finálních nátěrů vyjde na 5,3 milionu korun. Provozu restaurace na jednom z nejoblíbenějších turistických cílů Šumavy se oprava nedotkne. "Pokud to budou vyžadovat bezpečnostní podmínky, bude přesunuto venkovní posezení, případně bude na krátkou dobu zrušeno. Žádáme návštěvníky o ohleduplnost vůči stavebníkům a zároveň prosíme o shovívavost v průběhu stavby, a to nejen v okolí hájovny, ale též na cestě z Modravy na Březník, kde se v době rekonstrukce musí počítat se silnějším provozem motorových vozidel," řekl mluvčí.

Kamenná Schwarzenberská myslivna byla na Březníku, v nadmořské výšce asi 1175 metrů, postavena roku 1856. Bydlelo se v ní do roku 1951, do roku 1969 sloužila jako stáje pohraniční roty a následně byla opuštěná a chátrala.

Rekonstrukce začala v roce 1999 a v roce 2002 se otevřela veřejnosti jako informační středisko parku. Na Březník umístil spisovatel Karel Klostermann děj svého románu Ze světa lesních samot.

Správci parku na přelomu srpna a září zahájí také opravu střechy nad infocentrem Poledník na dalším turisticky exponovaném místě.

Na Poledník podle správců parku přijde za pěkného počasí denně i několik set lidí. Opatření za zhruba 1,1 milionu korun má snížit vlhkost v suterénu věže. Samotnou věž s rozhlednou park opravil asi před třemi lety zhruba za deset milionů korun.

"Střechu nad infocentrem musíme prodloužit a ještě odvést dešťovou vodu dále od objektu věže a půdorysu původních budov. Tato úprava bude probíhat za provozu, jen s minimálními omezeními pro návštěvníky. Do věže nebude vstup omezen, ale i v tomto případě žádáme návštěvníky o shovívavost a obezřetnost v rámci prací," dodal Dvořák.

