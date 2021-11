Srážek se zvěří mírně přibylo, stále jich je ale méně než před covidem

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Ze statistik vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem.

Od dubna do konce září bylo na českých silnicích podle policejních dat 7329 srážek se zvěří. Loni to ve stejném období bylo 7238 případů, v roce 2019, tedy před pandemií koronaviru, 7872 případů. Čísla jsou tak letos proti předcovidovému stavu zhruba o šest procent nižší. Vyplývá to z dat SRNA indexu, který vydává dvakrát ročně Generali Česká pojišťovna.

V celé ČR střety se zvěří způsobují škody za stovky milionů korun. Nejvyšší újmy, za 61,8 milionu korun, zůstávají po sražené zvěři ve středních Čechách. Je to dáno tím, že kraj má nejvyšší délku silniční sítě, a to 9638 kilometrů. Následují Vysočina se škodami 46 milionů korun (na 5074 km silnic) a Ústecký kraj se škodami za 29 milionů korun (4216 km silnic).

Počty srážek rostou spolu s tím, jak se na silnice ve větší míře vrací automobily. "Nejen doprava, ale také stále vysoké stavy zvěře přispívají k tomu, že na českých silnicích stále umírá velké množství zvířat,“ uvedl expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl. Podle expertů centra má 80 procent srážek na svědomí srnčí zvěř.

"Počet nahlášených škod sice proti předcovidovému období mírně poklesl, ale nepřestává růst průměrná škoda, kterou s klienty řešíme,“ doplnil manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně Patrik Nauš. Podle jeho slov se průměrná škoda blíží 45 000 Kč.

Podzimní změna času do statistik zpravidla promlouvá zhoršením situace. Motoristé na silnice vyrážejí za situací, kdy kvůli posunu času odpoledne slunce zapadá stále dříve. Ze statistik vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě ranní hodiny, kdy počet střetů s vozidlem na podzim roste až čtyřnásobně. Nejhorší je ale celoročně období kolem 22:00.

Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo 1557. Nejhorší úsek, na kterém hrozí podle sledovaných dat srážka se zvěří, se nachází u Zdib. Jde o úsek silnice číslo 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na 95 metrech odehrálo šest nehod.

