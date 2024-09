Srážky mohou znehodnotit úrodu. Farmáři sklidili, co mohli, uvedli zemědělci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zemědělci před příchodem vydatných dešťů sklidili veškeré plodiny, které mohli a stihli sklidit, přesto na některých místech Česka hrozí znehodnocení úrody i splavení půdy. Na dotaz ČTK to sdělili zástupci zemědělských organizací včetně Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Podle nich by extrémní srážky a případné povodně výrazně zkomplikovaly například sklizeň brambor, kukuřice nebo vína.Předpověď meteorologů na vydatné srážky platí do neděle pro celou ČR. Podle prognóz může na některých místech v ČR spadnout více než 300 milimetrů srážek. Některé toky tak mohou dosáhnout třetího stupně povodňové aktivity. Nepříznivé počasí o víkendu ještě doprovodí silný vítr.

"Deště způsobují v některých oblastech podmáčení půdy, což může ztížit zemědělcům vjezd se zemědělskou technikou do polí či vinohradů. Hrozí rovněž znehodnocení úrody, protože ve vlhkém prostředí se snáze šíří plísně," řekla ČTK mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Podle Zuzany Přibilové ze Zelinářské unie zajistili pěstitelé před příchodem přívalových dešťů sklizeň všude, kde to bylo možné. "Nicméně u zeleniny nelze vše sklidit najednou, protože práce probíhají postupně v několika etapách," dodala. I Martina Boková ze Zemědělského svazu ČR potvrdila, že zemědělci sklidili, co se dalo. "Navíc některá zvířata jsou zavřená, aby se v době přívalů nenacházela venku," řekla ČTK .

Předseda družstva Rataje Josef Sedláček však upozornil, že i když se farmáři snaží připravit na nepříznivé počasí, při extrémních srážkách se žádná plodina ani protierozní opatření nedokážou účinně bránit. "Při mírném dešti, kdy spadne zhruba 20 milimetrů vody za den, jsou protierozní opatření, jako podrývání, účinná. Avšak při intenzivních přívalových deštích a povodních je situace téměř neřešitelná," uvedl.

Podle Pánkové se škody na půdě budou odvíjet od vydatnosti i délce trvání srážek. "Může rovněž docházet v některých lokalitách ke splavení půdy z polí,“ řekla ČTK. Sedláček doplnil, že škody ovlivní také stav půdy. "Pokud je půda vysušená, déšť nepronikne do hloubky a může dojít k rychlému rozvodnění. Naopak, pokud je půda již částečně vlhká, voda se lépe vstřebává do hlubších vrstev, což snižuje riziko záplav," upřesnil.

Z informací portálu Intersucho přitom vyplývá, že v uplynulém týdnu na většině území výrazně klesla vlhkost půdy ve vrstvě mezi 0 až 40 centimetry. "Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na 65 procentech území, z čeho v devíti procentech území jde o sucho výjimečné nebo extrémní," uvedli vědci.

