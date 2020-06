Licence | Některá práva vyhrazena Foto | dasroofless / Flickr Sucho je tehdy, když se o něm mluví. Ilustrační snímek.

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) sbírá podpisy na svolání mimořádné schůze Sněmovny k otázce sucha a nakládání s vodou. Novinářům to před dnešním zasedáním poslanců řekl šéf sněmovního klubu STAN Jan Farský. Na schůzi, které podle něj už přislíbili podporu Piráti, by se měly přednostně probrat vládní i opoziční předpisy, které mají boj proti suchu podpořit. Také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes řekla, že její strana schůzi podpoří

Farský uvedl, že téma sucha bylo v poslední době odsunuto do pozadí kvůli epidemii koronaviru, ale problém zůstává. "Bohužel vláda k suchu víc mluví, než dělá," řekl. Na programu mimořádné schůze k suchu by podle STAN mělo být osm předpisů, které sucho nějakým způsobem řeší. Jde o vládní zákon, několik předpisů STAN, ale i návrh KSČM, uvedl Farský.

Mimořádná schůze by měla dát projednávání předpisů do pohybu, protože ve standardním programu se nedaří je upřednostnit, dodal Farský. Konání schůze podporují Piráti, s ostatními stranami budou Starostové jednat. Starostové připomněli například svůj návrh na zakotvení práva na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod. Zasazují se také za lepší využití tzv. šedé vody. Odpadní voda by se podle nich měla recyklovat a dál využívat.

TOP 09 dnes podporu schůzi přislíbila. "Pro nás jedno z nejstěžejnějších témat současnosti, které rozhodně nesmí být zastíněno tím, že řešíme koronavirovou krizi," řekla Pekarová Adamová. Vláda podle ní v otázce sucha dělá nedostatečné kroky.

