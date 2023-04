Stanice na Bečvě nezjistila v řece za necelý rok výrazné zhoršení kvality vody

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.

Stanice, která od loňského června nepřetržitě monitoruje kvalitu vody v řece Bečvě, nezaznamenala za necelý rok provozu žádné její výrazné zhoršení. V tiskové zprávě valašskomeziříčské radnice to uvedl Tomáš Fojtík, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV), který provoz stanice zajišťuje. Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky má předejít ekologickým haváriím, jaká byla například na Bečvě v září roku 2020.

Monitorovací stanice je v provozu od 3. června 2022 ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku. "Na začátku bylo dohodnuto, že náš výzkumný ústav bude plně zajišťovat roční nepřetržité měření kvality vody v řece za pomoci velmi citlivých mikroorganismů – perlooček. Z dosavadních výsledků můžeme říci, že stanice funguje, jak má, a neznamenali jsme žádné výrazné zhoršení kvality vody. Naopak perloočky neboli dafnie se v měřícím prostředí dokonce začaly množit," uvedl Fojtík.

I když monitorovací stanice nedokáže odhalit viníka otravy Bečvy z roku 2020, její provoz má podle valašskomeziříčského starosty Roberta Stržínka (ANO) rozhodně smysl. "Nepřetržitý dohled nad kvalitou vody v naší řece je zároveň zdviženým prstem pro všechny případné znečišťovatele. Proto má rozhodně smysl v tomto na území České republiky ojedinělém projektu pokračovat," uvedl starosta.

O dalším provozu a financování stanice se nyní bude jednat. "Proti původním předpokladům, kdy VÚV odhadoval roční náklady na provoz v řádech nižších stovek tisíc, se dnes bavíme o bezmála milionu korun. Vnímáme však také jednoznačný preventivní přínos tohoto systému, neboť své odpadní vody do Bečvy vypouští celá řada podniků nejen v našem městě, ale také v Rožnově pod Radhoštěm nebo Vsetíně. Proto je na místě, bavit se o možnostech víceúrovňového financování dalšího provozu monitorovací stanice například i s podporou Zlínského a Olomouckého kraje či sousedních obcí s rozšířenou působností," uvedl Stržínek.

Od ledna se rozsáhlou ekologickou havárií na řece Bečvě ze září 2020 zabývá vsetínský okresní soud. V případu jsou obžalovaní společnost Energoaqua a její ředitel Oldřich Havelka. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pět let vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Zmocněnec podniku Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli.

Podle obžaloby způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky, což mělo za důsledek úhyn více než 39 tun ryb. Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Policie dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem. Zástupci obžalované firmy to odmítají.

