Stanicí v Pavlově letos prošlo 1300 zraněných či zesláblých zvířat, zatím nejvíc

Poštolka obecná. Ilustrační foto

Stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku letos přijala okolo 1300 zraněných nebo zesláblých zvířat, zatím nejvyšší počet. V posledních týdnech přibývaly poštolky, které se kvůli sněhové pokrývce nedostaly k potravě a byly vyhublé. Kvůli následnému oteplení se zase začínají budit ježci. V posledních dvou týdnech převzala stanice také dvě desítky netopýrů, řekl ČTK ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Mezi čerstvými přírůstky je 18 netopýrů rezavých, které lidé našli v dutině stromu pokáceného ve vsi Zboží. "Naštěstí se netopýrům nic nestalo," uvedl ředitel. Před Vánocemi bylo ve stanici ke 200 zvířat. Část ochránci vrátí do přírody, až budou dost silná a bude na to vhodné počasí. Další zvířata s trvalým handicapem zůstávají v Pavlově. Ke stálým obyvatelům patří třeba liška, vydry, sovy, orli, luňáci, krkavec, poštolky, čápi a muflon.

Brzo by mohl být vypuštěný uzdravený orel mořský, který je ve stanici od léta. Několikaměsíční mládě nalezené u Horní Cerekve nedokázalo lovit a bylo vyhublé. "U nás se pak zjistilo, že má takzvaně plíseň na vzdušných vacích, která zapříčinila to, že ten let nebylo schopné pořádně udýchat," uvedl Karafiát. Orel už je vyléčený, umí lovit a je v dobré kondici. "Ještě mu budeme opatřovat vysílačku. Zkraje příštího roku ho chceme vypustit a pak sledovat, jak se mu bude v přírodě dařit," řekl. Na Vysočině je asi 15 párů orlů mořských. Ochránci přírody se setkávají s případy jejich otravy.

Minulý rok prošlo stanicí přes 1000 zvířat a o stovku víc v doposud rekordním roce 2021. Ke zvyšování počtu asi přispívá to, že se o činnosti stanice víc ví. Projevují se také různé výkyvy počasí. Letos stanice například přijala 69 rorýsů, převážně mláďat, která při vedrech vyskakovala z hnízd pod střechou, uvedl. Stanice se teď uchází o dotaci na projekt za 20 milionů korun na zlepšení zázemí. Postavit chce novou budovu s rehabilitačními voliérami.

Stanice v Pavlově funguje přes 30 let. Obecně prospěšná společnost působí v celém kraji, pořádá také různé akce a prohlídky pro školy a veřejnost. Její letošní provoz bude stát přibližně osm milionů korun, přispívá na něj i kraj. Stanice zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním.

