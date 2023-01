Stará ekologická zátěž ohrožuje v Hrádku i řeku Nisu, sanace si vyžádá 120 milionů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 947051 / 947051 / Pixabay V okolí areálu je kontaminováno už asi 30 studní, v minulosti proto podle starosty bylo nutné pro okolní zástavbu vybudovat vodovod. Voda ze studní se ani dnes nedoporučuje na zalévání zahrádek.

Zamezit kontaminaci podzemních vod a Lužické Nisy rakovinotvorným šestimocným chromem by měla v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku připravovaná sanace areálu Kortan. Ten je dlouhodobě spojený s chemickou výrobou. Náklady na odstranění staré ekologické zátěže se odhadují na 120 milionů korun. Zhruba deset procent z této sumy by na základě úterního rozhodnutí krajských zastupitelů měl zaplatit Liberecký kraj.

"Tento případ je z pohledu České inspekce životního prostředí prioritní," řekl ČTK krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). To samé podle něj platí i z pohledu Povodí Labe, neboť hrozí kontaminace řeky, jež teče z Hrádku do Polska. "Takže i v kontextu sporu ohledně Turówa by bylo od nás trochu nečestné, když to tak řeknu, nebo pokrytecké, po nich chtít, aby k nám pouštěli čistý vzduch a nebrali nám vodu, a zároveň jim tam posílat zpátky vodu plnou šestimocného chromu, který je karcinogenní," dodal.

Kontaminované území se nachází v jižní okrajové části údolí Lužické Nisy v městské části Loučná. Sanovat je potřeba zhruba čtyřhektarové území. "Ta zátěž vstupuje do delší historie ještě před rokem 1989, kdy tam byly závody Antonína Zápotockého, tehdejší pobočka Jaroměře," řekl ČTK starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka (Hrádek potřebuje změnu). Bývalý státní podnik TANEX Jaroměř v hrádeckém areálu po roce 1970 zahájil výrobu práškových chromitých a hlinitých solí. Ročně jich zde vyrobili až 2500 tun. Dominantním kontaminantem v této oblasti je šestimocný chrom, který je obsažen ve stavebních konstrukcích, v zemině i v podzemních vodách a postupně se blíží k řece.

V okolí areálu je kontaminováno už asi 30 studní, v minulosti proto podle starosty bylo nutné pro okolní zástavbu vybudovat vodovod. "Vím, že voda ze studní se ani dnes nedoporučuje na zalévání zahrádek," dodal Horinka.

Doba sanace je odhadována na čtyři roky a připravuje ji současný vlastník areálu, i když není původcem znečištění. Na sanaci chce získat evropskou dotaci téměř 85 milionů korun, což by mělo pokrýt 70 procent nákladů. V případě získání dotace se kromě kraje bude na sanaci podílet i město Hrádek, radnice ze svého rozpočtu vydá dva miliony korun. Firma Kortan přidá ze svého přes 22 milionů.

